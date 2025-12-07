Đề nghị kỷ luật một phó giám đốc sở ở Lâm Đồng vì liên quan sai phạm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó thống nhất xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Phong và ông Nguyễn Văn Đức do liên quan sai phạm trong lĩnh vực khoáng sản.

Ngày 7/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết đã xem xét, kết luận một số nội dung liên quan và thống nhất xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Văn Phong (nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên) và ông Nguyễn Văn Đức (Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng).

Theo đó, trong giai đoạn từ tháng 11/2012 -12/2021, ông Vũ Văn Phong (Đảng viên thôn Tân Bình, thuộc Đảng bộ phường 3 Bảo Lộc), đồng thời giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Khu kinh tế Quốc phòng 78 (xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng), kiêm Giám đốc Công ty TNHH nhà máy gạch ngói Lâm Viên (Học viện Lục quân, thuộc Đảng bộ Quân đội) đã vi phạm quy định về khai thác khoáng sản, chỉ đạo doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép.

Điểm khai thác sét của Công ty TNHH nhà máy gạch ngói Lâm Viên.

Sau đó, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Vũ Văn Phong về tội “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”. Vi phạm của ông Vũ Văn Phong đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Còn ông Nguyễn Văn Đức (Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng), trong thời gian giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng và Trưởng phòng Quản lý khoáng sản (thuộc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng cũ), đã thẩm định hồ sơ, tham mưu và đề xuất cấp có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH nhà máy gạch ngói Lâm Viên khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên không đúng quy định của Luật Khoáng sản.

Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố ông Nguyễn Văn Đức về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Phong bằng hình thức khai trừ Đảng, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Đức.

Liên quan vụ án xảy ra tại Khu kinh tế Quốc phòng 78 và Công ty TNHH nhà máy gạch ngói Lâm Viên, trước đó cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã khai thác lậu hơn 640.000 m3 khoáng sản. Sau khi bị phản ánh, Bộ Quốc phòng đã vào cuộc điều tra và khởi tố nhiều bị can, trong đó có ông Phong và ông Đức.