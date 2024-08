Đề nghị giao nộp 20 'siêu môtô' hồ sơ giả

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an An Giang thông báo đề nghị những ai đang giữ các môtô hồ sơ giả vụ án xảy ra vào tháng 8/2022, trên địa bàn huyện Châu Phú, thì liên hệ đơn vị để giao nộp theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang thụ lý vụ án "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra vào tháng 8/2022, trên địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Tháng 4/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố đối với các bị can trong vụ án để điều tra về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, các đối tượng khai đã câu kết với nhau làm giả nhiều hồ sơ xe hóa giá đem đi đăng ký mới, đồng thời cơ quan điều tra thu giữ danh sách môtô do các đối tượng làm giả.

Danh sách số khung, số máy xe có hồ sơ giả cần giao nộp cho cơ quan Công an.

Trong đó, trên địa bàn 2 huyện Chợ Mới và Châu Phú (tỉnh An Giang), các đối tượng đã làm thủ tục đăng ký 2 môtô Yamaha 125ZR; trên địa bàn huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) đã làm thủ tục đăng ký 5 môtô Yamaha 125 ZR.

Riêng các xe còn lại trong qua tra cứu trên hệ thống thông tin dữ liệu đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang, các đối tượng chưa thực hiện việc đăng ký mới.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai đang giữ các môtô hồ sơ giả trên, thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 06, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để giao nộp. Nếu ai cố tình cất giữ, không giao nộp sẽ bị xử lý về hành vi “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, khi cơ quan Công an điều tra, phát hiện.

Được biết, hầu hết xe có hồ sơ giả trên thuộc dòng xe có phân khúc giá cao, được dân "chơi xe" môtô phân khối lớn yêu thích, săn lùng.