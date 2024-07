De Ligt đếm ngược ngày rời Bayern Munich

"Khả năng là nhiều hậu vệ phải rời đi", Mundo Deportivo dẫn lời ông Hoeness hôm 21/7. "De Ligt là người Hà Lan. HLV của Manchester United cũng là người Hà Lan (Erik ten Hag - PV)".

Bất chấp việc có hơn 60.000 cổ động viên ký vào đơn thỉnh cầu CLB giữ trung vệ 24 tuổi ở lại sân Allianz Arena, tuy nhiên điều này khó thành hiện thực. Vừa qua, Bayern cũng đã ký hợp đồng với trung vệ Hiroki Ito. Để cân bằng lực lượng, "Hùm xám" phải bán bớt nhân sự ở hàng thủ.

Lúc này, De Ligt được cho là cái tên đứng trước nguy cơ cao phải chia tay gã khổng lồ Bundesliga. Năm 2022, Bayern chi 77 triệu euro để mua trung vệ người Hà Lan từ Juventus. Nhưng sắp tới, họ có thể chỉ thu về khoảng 50 triệu euro cho phi vụ này.

Từ Manchester, HLV Erik ten Hag được cho là rất muốn đưa De Ligt về sân Old Trafford. Ngay cả khi "Quỷ đỏ" vừa chiêu mộ trung vệ 18 tuổi Leny Yoro với giá 62 triệu euro, CLB vẫn cần tăng cường chiều sâu đội hình.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.