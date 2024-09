De Gea tỏa sáng

Fiorentina khởi đầu mùa giải mới chệch choạc với 3 trận hòa và 1 thất bại. Dễ hiểu khi họ để Lazio thi đấu áp đảo ngay trên phần sân nhà. Tuy nhiên, "The Viola" vẫn có được 3 điểm nhờ sự tỏa sáng của thủ thành David de Gea.

Cựu ngôi sao Manchester United thực hiện tới 5 pha cứu thua, thêm 2 tình huống đấm bóng, 2 pha cứu thua trong vùng cấm. Khả năng chơi chân của De Gea cũng khá ấn tượng. Anh đạt tỷ lệ chuyền ngắn chính xác 100% (21/21) và chuyền dài 83% (5/6). SofaScore chấm De Gea 9 điểm - cao nhất trên sân.

Sự chắc chắn trong khung gỗ của De Gea khiến các chân sút Lazio nản lòng. Bằng chứng là họ kiểm soát bóng 54%, tung ra 20 cú sút, nhưng chỉ một lần khuất phục được thủ thành người Tây Ban Nha.

Nhờ có De Gea, Firorentina không thua thêm bàn. Ngược lại, họ còn ngược dòng thành công. Lần lượt các phút 49 và 90, trọng tài cho đội chủ nhà 2 lần hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Albert Gudmundsson thành công trong cả 2 lần sút, giúp Fiorentina thắng ngược với tỷ số 2-1.

Chiến thắng giúp Fiorentina tạm thời leo lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Serie A 2024/25 với 6 điểm sau 5 vòng. Trong khi đó, De Gea tiếp tục cho thấy khả năng cản phá ấn tượng dù trải qua hơn 1 năm nghỉ thi đấu chuyên nghiệp.

Hè 2024, De Gea đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm với Fiorentina. Anh nhận mức lương khoảng 3 triệu euro một năm.

