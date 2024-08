Phản ứng của De Gea sau màn ra mắt tệ hại

"Thật tuyệt khi trở lại. Một cảm giác rất khó tả trong tôi lúc này", De Gea chia sẻ trên X. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và toàn thể người hâm mộ tuyệt vời của Fiorentina vì sự chào đón nồng nhiệt".

"Lúc này, Fiorentina đang hướng về mùa giải mới với sự lạc quan. Hãy cùng xem những gì đội bóng có thể đạt được. Forza Viola", cựu thủ môn Man Utd nhấn mạnh.

Trên sân nhà Artemio Franchi (Firenze) hôm 24/8, ở trận lượt đi vòng play-off UEFA Conference League, Fiorentina để Puskás Akadémia FC cầm hòa với tỷ số 3-3. Đây là trận đấu David de Gea được bắt chính sau 446 ngày thất nghiệp. Nói vậy là bởi hơn 1 năm qua, tính từ khi hết hợp đồng với Man Utd hè năm ngoái, thủ thành người Tây Ban Nha lâm cảnh "ngồi chơi xơi nước".

Mức lương cao cộng với tuổi tác cũng như phong độ được cho là không còn xuất sắc khiến De Gea thất bại trong việc tìm kiếm bến đỗ mới. Chỉ tới khi Fiorentina đánh tiếng thời gian qua, ngôi sao 33 tuổi người Tây Ban Nha mới hết thất nghiệp.

Dù rằng trải qua màn tái xuất ác mộng khi nhận tới 3 bàn thua, màn trình diễn của De Gea vẫn nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Trong các tình huống Fiorentina bị thủng lưới, cựu sao Man Utd làm hết khả năng. Anh không mắc lỗi, thậm chí đã có vài tình huống trổ tài cứu thua xuất sắc.

Lúc 23h30 ngày 25/8, Fiorentina sẽ tiếp Venezia trên sân nhà ở vòng 2 Serie A. Có khả năng De Gea tiếp tục được HLV Raffaele Palladino tin dùng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.