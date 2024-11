De Gea - ‘Phượng hoàng tái sinh’ từ Serie A

Sau khi rời Manchester United vào mùa hè 2023, nhiều người tin rằng thời kỳ đỉnh cao của David De Gea đã qua. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha khiến tất cả phải suy nghĩ lại khi anh gia nhập Fiorentina và hồi sinh mạnh mẽ tại Serie A.

Ở tuổi 33, De Gea góp phần quan trọng giúp Fiorentina duy trì chuỗi 6 trận bất bại và giữ vững vị trí trong top 4 Serie A. Đặc biệt, trong trận đấu mới đây gặp Genoa, ngôi sao người Tây Ban Nha có những pha cứu thua xuất sắc, bảo toàn chiến thắng 1-0 cho đội nhà. Với những thống kê nổi bật như dẫn đầu Serie A về tỷ lệ cứu thua (79%) và đứng thứ hai về số lần cứu thua mỗi 90 phút (23 lần), De Gea khẳng định rằng anh vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.

De Gea gia nhập Manchester United vào năm 2011 khi mới 20 tuổi, và nhanh chóng trở thành một trong những thủ môn xuất sắc thế giới. Trong suốt 12 năm khoác áo “Quỷ đỏ,” anh giành nhiều danh hiệu cao quý như chức vô địch Premier League mùa 2012/13, bỏ túi hai giải thưởng Găng tay Vàng, và là cầu thủ duy nhất của Manchester United góp mặt trong Đội hình tiêu biểu của PFA 5 lần. Đặc biệt, De Gea phá kỷ lục giữ sạch lưới của huyền thoại Peter Schmeichel, khắc tên mình vào lịch sử CLB.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, phong cách chơi bóng của bóng đá hiện đại cũng thay đổi, và điều đó ảnh hưởng đến vị trí của De Gea tại Manchester United. HLV Erik Ten Hag, người được bổ nhiệm vào mùa hè 2022, ưa chuộng thủ môn có khả năng chơi chân tốt và tham gia xây dựng lối chơi từ hàng thủ.

Đây không phải là điểm mạnh của De Gea, và anh dần bị mất vị trí vào cuối mùa giải 2022/23, với phong độ có phần suy giảm. Sự ra đi của cựu ngôi sao Atletico là hệ quả của những thay đổi này, và De Gea chấp nhận chia tay Manchester United sau hơn một thập kỷ cống hiến.

Sau khi rời Old Trafford, De Gea đối mặt với giai đoạn khó khăn khi phải tìm kiếm bến đỗ mới. Được Fiorentina ngỏ ý chiêu mộ, De Gea nhanh chóng đồng ý và ký hợp đồng với đội bóng Italy vào mùa hè 2024. Đây được coi là quyết định mạo hiểm nhưng chứng minh hiệu quả khi thủ thành người Tây Ban Nha ngay lập tức thể hiện phong độ đỉnh cao trong màu áo "The Viola".

Ngay từ những vòng đầu Serie A, De Gea gây ấn tượng với những pha cứu thua tuyệt vời. Đặc biệt, trong trận đấu với AC Milan, anh xuất sắc cản phá thành công hai quả phạt đền từ Theo Hernandez và Tammy Abraham, góp phần lớn giúp Fiorentina giành chiến thắng quan trọng. Bên cạnh đó, De Gea còn ghi điểm với người hâm mộ nhờ khả năng giữ sạch lưới, bảo toàn chiến thắng trong nhiều trận đấu.

Những màn trình diễn chói sáng của De Gea tại Serie A chứng tỏ rằng anh không hề sa sút mà vẫn là một thủ môn có đẳng cấp. Khả năng phản xạ tuyệt vời, kỹ năng đọc tình huống xuất sắc cùng với kinh nghiệm dày dặn giúp anh trở thành một chốt chặn đáng tin cậy. Điều này cũng cho thấy rằng đôi khi, sự phù hợp với môi trường mới là yếu tố quan trọng để một cầu thủ có thể phát huy hết khả năng của mình.

Trong khi De Gea tỏa sáng tại Fiorentina, Manchester United gặp khó khăn với người thay thế anh là André Onana. Được đưa về từ Ajax với mục tiêu thích nghi với lối chơi kiểm soát bóng từ hàng thủ mà Ten Hag ưa chuộng, Onana không đạt được kỳ vọng trong những trận đấu đầu tiên.

Cựu thủ môn Inter Milan mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng, điển hình là trong trận hòa 3-3 với Galatasaray tại Champions League mùa trước. Tính đến nay, Manchester United vẫn chật vật ở giữa bảng xếp hạng Premier League mùa 2024/25, và hàng thủ không ổn định của họ khiến HLV Ten Hag bị mất việc hồi đầu tuần này.

Sự đối lập giữa phong độ của De Gea tại Fiorentina và Onana tại Manchester United cho thấy rằng đôi khi, vấn đề không phải ở cầu thủ mà ở sự phù hợp với hệ thống chiến thuật của CLB. De Gea, một thủ môn có phong cách cản phá thiên về phản xạ, không phù hợp với lối chơi của Ten Hag, nhưng hoàn toàn phù hợp với Fiorentina. Ngược lại, Onana, mặc dù là thủ môn xuất sắc với khả năng chơi chân, lại chưa tìm được sự ổn định tại Manchester United.

Ngoài De Gea, một cựu cầu thủ khác của Manchester United cũng có màn trình diễn xuất sắc tại Serie A là Scott McTominay. Tiền vệ người Scotland gia nhập Napoli dưới sự dẫn dắt của Antonio Conte và nhanh chóng trở thành một nhân tố quan trọng trong đội hình đội bóng này.

Với ba lần góp công vào bàn thắng sau 8 trận thi đấu, McTominay đang thể hiện phong độ ấn tượng giúp Napoli duy trì vị trí đầu bảng Serie A. Anh cho thấy rằng, cũng như De Gea, đôi khi sự thay đổi môi trường thi đấu có thể là chất xúc tác để cầu thủ phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Với David De Gea, anh không chỉ cho thấy rằng mình vẫn là một trong những thủ môn hàng đầu, mà còn khẳng định giá trị của kinh nghiệm và bản lĩnh trong sự nghiệp của mình. Sự hồi sinh tại Fiorentina chứng minh dù không còn ở đỉnh cao phong độ như thời kỳ tại Manchester United, ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao trong nhiều năm tới.

Với khả năng giữ sạch lưới và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, De Gea đang viết tiếp câu chuyện của mình trong một chương mới đầy ấn tượng. Đây là minh chứng rõ ràng cho câu nói “gừng càng già càng cay,” và rằng sự tận tụy và lòng kiên trì luôn mang đến thành quả xứng đáng.

Fiorentina hiện tại sở hữu một thủ môn không chỉ xuất sắc về chuyên môn mà còn là nguồn cảm hứng về tinh thần. Với phong độ hiện tại, De Gea hoàn toàn có thể trở thành một biểu tượng mới tại Serie A, và chắc chắn sẽ còn tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho “The Viola” và người hâm mộ bóng đá khắp thế giới.

