De Gea mắc sai lầm trước Juventus

Rạng sáng 9/11, Fiorentina và Juventus cầm chân nhau với tỷ số 2-2 trong trận đấu tại vòng 11 Serie A diễn ra trên sân vận động Artemio Franchi.

Juventus và Fiorentina chia điểm kịch tính. Ảnh: Reuters.

Kết quả bất phân thắng bại khiến cả hai đội bóng tiếp tục dậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng Serie A, trước khi giải đấu bước vào quãng nghỉ nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia.

Trận đấu bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 4, đội chủ nhà Fiorentina vươn lên dẫn trước nhờ pha bật cao đánh đầu dũng mãnh của Mateo Pellegrino từ quả đá phạt góc do Pote thực hiện.

Bị dẫn bàn sớm, Juventus dâng cao đội hình tìm kiếm cơ hội và gỡ hòa ở phút 31. Weston McKennie chọc khe thuận lợi cho Randal Kolo Muani xâm nhập từ bên cánh phải, trước khi tiền đạo người Pháp xử lý kỹ thuật rồi chuyền dọn cỗ để Nick Woltemade dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng đầu tiên tại Serie A.

Sau giờ nghỉ, đoàn quân của Paolo Vanoli một lần nữa vượt lên. Từ pha căng ngang tầm thấp của Alex Jimenez, thủ thành Guglielmo Vicario đẩy bóng ra thiếu dứt khoát, tạo điều kiện cho Alieu Njie ập vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, đến phút 66, thủ môn David de Gea phán đoán sai điểm rơi từ quả phạt góc của Douglas Luiz, giúp Gleison Bremer nhanh chân chớp thời cơ ấn định tỷ số hòa 2-2.

Trận đấu càng về cuối càng nóng khi bàn thắng của Radu Dragusin không được công nhận vì lỗi đẩy người với Bremer. Trong thời gian bù giờ, thủ thành Vicario liên tiếp trổ tài cứu thua xuất sắc để bảo toàn 1 điểm cho đoàn quân của Luciano Spalletti, khép lại trận cầu đôi công cởi mở với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lần lượt là 2,11 cho Fiorentina và 2,42 cho Juventus.