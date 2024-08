De Gea hết cảnh thất nghiệp

Thủ thành người Tây Ban Nha chọn Fiorentina làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

De Gea sẽ khoác áo Firentina ở mùa giải 2024/25. Ảnh: The Analyst.

Truyền thông Anh và Italy đồng loạt xác nhận De Gea đã đồng ý đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm với Fiorentina. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất.

Nhà báo người Italy thông tin thêm: "De Gea nhận mức lương khoảng 3 triệu euro một năm. Cựu thủ môn MU chuẩn bị đáp chuyến bay tới Florence để tiến hành kiểm tra y tế".

De Gea thất nghiệp hơn một năm qua sau khi chia tay "Quỷ đỏ" thành Manchester. Dù vậy, thủ thành người Tây Ban Nha luôn trong trạng thái sẵn sàng trở lại thi đấu. Theo The Athletic, De Gea thường xuyên tập luyện với HLV cá nhân.

Thời gian qua, thủ thành sinh năm 1990 nhận được nhiều lời mời từ Saudi Arabia và Mỹ nhưng không thật sự hứng thú. Anh tìm kiếm cơ hội ở lại châu Âu vì muốn gần gia đình.

De Gea từng cân nhắc việc giải nghệ. Tuy nhiên, cựu sao MU gần đây cảm thấy nhớ bóng đá và coi hè này là thời điểm thích hợp để quay trở lại.

De Gea, 33 tuổi, trải qua 12 năm gắn bó với "Quỷ đỏ" và rất được yêu mến tại Old Trafford. Tuy nhiên, cựu thủ thành Atletico Madrid bị HLV Erik Ten Hag phũ phàng loại bỏ sau mùa 2022/23.