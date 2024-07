De Gea thay đổi

David de Gea rút lại ý định giải nghệ và sẵn sàng tái xuất trong mùa giải 2024/25.

De Gea có thể trở lại thi đấu trong mùa 2024/25. Ảnh: Reuters.

Trong khoảng một năm trở thành cầu thủ tự do, De Gea cân nhắc việc giải nghệ. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha gần đây cảm thấy nhớ bóng đá.

"De Gea không còn coi việc giải nghệ là một lựa chọn nữa và bắt đầu tập luyện 3 đến 4 lần một tuần với HLV thủ môn cá nhân", The Athletic cho biết.

De Gea từng làm việc với Jorge Mendes nhưng hiện tại anh được đại diện bởi một luật sư ít tên tuổi là Jose Carlos Bouzas. Vị này đang thảo luận với De Gea để tìm kiếm giải pháp tốt nhất.

Nguồn tin khẳng định Saudi Arabia, Italy, và một CLB ở Anh quan tâm tới việc ký hợp đồng với De Gea. Tuy nhiên, thủ thành 33 tuổi chưa đưa ra quyết định. Anh đang khám phá thêm các bến đỗ mới.

Theo The Athletic, De Gea tức giận với HLV Erik ten Hag và Giám đốc Bóng đá John Murtough (hiện đã rời cương vị - PV). Thủ thành người Tây Ban Nha cho rằng Ten Hag và Murtough là nguyên nhân khiến anh phải rời Old Trafford. Do đó, cựu sao Atletico Madrid được cho là không còn muốn quay lại Premier League chơi bóng.

Trong lúc rời xa bóng đá, De Gea chủ yếu dành thời gian cho gia đình. Đôi khi, De Gea xuất hiện ở một số sự kiện nhỏ lẻ. Anh vẫn giữ liên lạc với các đồng đội cũ tại sân Old Trafford.

De Gea cũng sở hữu một đội thể thao điện tử tên Rebels Gaming. Hai đồng đội cũ gồm Bruno Fernandes và Juan Mata cũng nắm giữ cổ phần.