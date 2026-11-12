Đế chế giải trí Nhật mua cổ phần POPS

Tập đoàn giải trí hàng đầu Nhật Bản Bandai Namco Holdings vừa công bố quyết định mua lại 42,1% cổ phần của POPS K.K., công ty có lợi thế tại thị trường Đông Nam Á.

Theo Asia Business Outlook đưa tin, Tập đoàn giải trí Nhật Bản Bandai Namco Holdings vừa mua lại 42,1% cổ phần của POPS K.K., thuộc POPS Worldwide. Thương vụ nằm trong kế hoạch mở rộng hoạt động tại khu vực Đông Nam Á của Bandai Namco. Hiện hai bên chưa tiết lộ giá trị của thỏa thuận.

Bandai Namco sở hữu nhiều thương hiệu quen thuộc với khán giả Việt như Dragon Ball, One Piece, Gundam, PAC-MAN. Ảnh: Gizmodo.

Bandai Namco đẩy mạnh phát triển kinh doanh tại Đông Nam Á

Bandai Namco sở hữu nhiều thương hiệu quen thuộc với khán giả Việt như Dragon Ball, One Piece, Gundam, PAC-MAN,... Tại Việt Nam, POPS được khán giả Việt biết đến qua nền tảng POPS Kids, POPS Anime. Các bộ anime quen thuộc như Doraemon, One Piece, Naruto, Thám tử lừng danh Conan... do POPS phát hành với các phiên bản lồng tiếng hoặc phụ đề tiếng Việt.

Hai bên sẽ thiết lập liên minh chiến lược nhằm gia tăng doanh thu từ tài sản trí tuệ (IP) và hoạt động gắn kết người hâm mộ tại thị trường Đông Nam Á. Liên minh này sẽ tập trung khai thác các mảng như dịch thuật/lồng tiếng nội dung, quảng bá nội dung trên nền tảng mạng xã hội, tổ chức các sự kiện nhằm khai thác IP của nhân vật, phát triển sản phẩm thuộc công nghiệp anime, tổ chức các buổi concert, phát triển game,...

POPS Group (POPS Worldwide) là một trong những tập đoàn giải trí đa phương tiện tại Đông Nam Á. Tập đoàn do bà Esther Nguyễn sáng lập năm 2008, có nguồn gốc từ Việt Nam. Doanh nghiệp hiện có mặt tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore.

Thị trường giải trí Đông Nam Á đang trở thành địa bàn trọng điểm đối với các doanh nghiệp giải trí Nhật Bản, trong bối cảnh anime, trò chơi điện tử và văn hóa đại chúng Nhật Bản ngày càng thu hút sự quan tâm lớn. Bandai Namco nhận thấy đây là cơ hội để tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn thông qua hợp tác với các đối tác bản địa.

Thương vụ này cũng phản ánh xu hướng đầu tư mới của các doanh nghiệp giải trí Nhật Bản trong việc xây dựng sự gắn kết với khán giả quốc tế. Thay vì chỉ dựa vào bán bản quyền thuần túy, các tập đoàn ngày càng chú trọng bắt tay với những đối tác am hiểu thị hiếu khu vực.

Thế mạnh cộng hưởng từ hai tập đoàn

Theo thỏa thuận, Bandai Namco dự kiến tận dụng hệ thống nền tảng số và mạng lưới phân phối rộng khắp của POPS để quảng bá các IP của mình.

POPS đã xây dựng được một hệ sinh thái xoay quanh dịch vụ truyền thông và giải trí kỹ thuật số tại Đông Nam Á. Công ty hiện quản lý kho bản quyền âm nhạc với hơn 73.000 ca khúc cùng mạng lưới trên 53.000 nhà sáng tạo nội dung. Mạng lưới này sẽ là đòn bẩy giúp Bandai Namco quảng bá thương hiệu thông qua các nhà sáng tạo bản địa, tiếp cận khán giả trên nền tảng số.

Bandai Namco hiện hoạt động đa dạng trong các mảng đồ chơi, trò chơi điện tử, phim ảnh, âm nhạc và khu vui chơi giải trí. Việc mua 42,1% cổ phần POPS là cơ hội để cả hai doanh nghiệp sẽ cùng phát huy thế mạnh cộng hưởng, phát triển hoạt động kinh doanh trên khu vực Đông Nam Á.

Việc mua lại cổ phần POPS là một phần quan trọng nằm trong chương trình đầu tư chiến lược mang tên CW360, được Bandai Namco khởi động từ tháng 4/2025 nhằm chủ động tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.