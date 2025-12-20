Dạy nhận thức đúng đắn phim khiêu dâm, tôn trọng phụ nữ tại Anh

Từ 11 tuổi, học sinh Anh có biểu hiện kỳ thị phụ nữ sẽ được tham gia các khóa học về hành vi, học cách phân biệt nội dung khiêu dâm với các mối quan hệ ngoài đời.

Sex Education là bộ phim của Anh, thẳng thắn chia sẻ những câu chuyện liên quan vấn đề tình dục ở tuổi mới lớn. Ảnh: Netflix.

Trẻ em từ 11 tuổi nếu có biểu hiện kỳ thị phụ nữ sẽ được dạy cách phân biệt giữa nội dung khiêu dâm và các mối quan hệ ngoài đời thực. Đây là một trong những nội dung nằm trong chiến lược mới của chính phủ Anh nhằm giảm tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại nước này, theo The Guardian.

Mở rộng chương trình giảng dạy cho trẻ

Theo kế hoạch, giáo viên sẽ được trao quyền giới thiệu những học sinh, thanh thiếu niên có nguy cơ gây hại tham gia các khóa học về hành vi. Đồng thời, giáo viên cũng được đào tạo để can thiệp khi phát hiện các biểu hiện đáng lo ngại ở trẻ.

Nội dung giảng dạy sẽ mở rộng sang các vấn đề như deepfake, lạm dụng hình ảnh, quấy rối trực tuyến, cưỡng ép, gây áp lực, bám đuôi, cũng như các vấn đề về phim khiêu dâm giúp học sinh phân biệt giữa tưởng tượng và các mối quan hệ thực tế.

Các khóa học này sẽ bổ trợ cho chương trình giáo dục về mối quan hệ, giới tính và sức khỏe (RSHE) mới, dự kiến trở thành nội dung bắt buộc với các trường công lập từ tháng 9/2026. RSHE sẽ bao gồm các bài học cập nhật về AI, deepfake và những rủi ro trên môi trường số.

Học sinh Anh được tham gia khoá học về hành vi và học các nội dung liên quan AI, deepfake. Ảnh: ABC Everyday Daniel Mee.

Bên cạnh đó, các trường trung học cũng được hỗ trợ mạnh hơn trong việc đẩy lùi tư tưởng kỳ thị phụ nữ, cùng với đó là thúc đẩy các mối quan hệ lành mạnh thông qua các chương trình thí điểm có sự tham gia của chuyên gia nhằm giáo dục học sinh về sự đồng thuận và nguy cơ khi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm.

Đáng chú ý, chiến lược này được xây dựng xoay quanh ba trụ cột chính, gồm:

Ngăn chặn nam thanh niên bị ảnh hưởng bởi các nhân vật có ảnh hưởng trong “manosphere” như Andrew Tate.

Siết chặt các biện pháp đối phó với kẻ lạm dụng tình dục tại Anh và xứ Wales thông qua các đội chuyên trách về hiếp dâm, tội phạm tình dục và các lệnh bảo vệ chống bạo lực gia đình có tính cưỡng chế.

Phân bổ 550 triệu bảng Anh để hỗ trợ nạn nhân.

Trong tiếng Anh, manosphere được định nghĩa là một cộng đồng trực tuyến do nam giới thống trị, tích cực thúc đẩy quan điểm sai lầm về vụ nữ và nêu các luận điệu chống nữ quyền.

Ví dụ điển hình của manosphere là Andrew Tate - người từng được gọi là "kẻ nguy hiểm nhất TikTok". Khi sử dụng mạng xã hội, Tate bày tỏ những quan điểm độc hại như phụ nữ không khác gì trẻ con, chỉ là tài sản của đàn ông; phụ nữ bị tình dục làm cho hư hỏng, lười biếng và ngu ngốc. Andrew Tate cũng bị buộc tội kỳ thị người đồng tính và phân biệt chủng tộc, theo The Conversation.

Manosphere thực sự tác động đến suy nghĩ của giới trẻ về phụ nữ nói chung và nữ quyền nói riêng. Báo cáo năm 2020 của tổ chức HOPE not hate cho biết họ đã thực hiện khảo sát với những người trẻ 16-24 tuổi tại Anh. Kết quả, cứ 5 thanh, thiếu niên lại có một người có quan điểm tiêu cực về nữ quyền. 50% tin rằng nữ quyền khiến nam giới khó thành công hơn.

Vẫn có thách thức

Phát biểu trước thềm công bố chiến lược, Ngoại trưởng David Lammy nhấn mạnh cuộc chiến chống bạo lực giới bắt đầu từ cách nuôi dạy các bé trai. Ông đồng thời cho rằng nam tính độc hại và việc bảo đảm an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái là hai vấn đề gắn bó chặt chẽ.

Trong bài viết trên The Guardian, ông David Lammy thừa nhận vấn đề mang ý nghĩa cá nhân rất lớn. Là cha của một con gái, ông nói ông rất sợ hãi trước thực trạng bạo lực giới. Còn với tư cách là cha của 2 con trai, ông cho rằng xã hội không thể tiếp tục duy trì những cách tiếp cận cũ trong việc giáo dục trẻ em.

Theo ông, thế hệ trẻ đang lớn lên trong một thế giới số, nội dung khiêu dâm rất dễ tiếp cận, tư tưởng kỳ thị phụ nữ lan truyền nhanh chóng và những tiếng nói cực đoan ngày càng cổ xúy cho sự kiểm soát thay vì sự đồng cảm.

Ông Keir Starmer cảnh báo những tư tưởng độc hại bén rễ sớm ở trẻ em nhưng không được ngăn chặn. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Keir Starmer cũng khẳng định mọi bậc cha mẹ đều có quyền tin rằng con gái mình được an toàn ở trường học, trên không gian mạng và trong các mối quan hệ. Song, ông cảnh báo những tư tưởng độc hại đang bén rễ từ rất sớm mà không bị ngăn chặn.

Cũng thông tin về chương trình mới này, bà Jess Phillips, thành viên Quốc hội và là đại diện phụ trách chương trình, nhấn mạnh rằng chiến lược sẽ chỉ dừng lại ở lời nói nếu không đi kèm hành động cụ thể. Do đó, bà tin rằng hiệu quả của chính sách sẽ phụ thuộc vào việc triển khai thực tế trong trường học và cộng đồng.

Tuy nhiên, chiến lược cũng vấp phải chỉ trích về nguồn lực. Bà Nicole Jacobs, Ủy viên phụ trách bạo lực gia đình của Anh và xứ Wales, cho rằng dù chính phủ đã thừa nhận đúng mức quy mô của thách thức, mức đầu tư hiện tại vẫn thiếu hụt nghiêm trọng, đặc biệt là trong bối cảnh số học sinh được hỗ trợ dự kiến sẽ tăng.

Bà cảnh báo các trường học - tuyến đầu trong việc đối phó với sự gia tăng tư tưởng kỳ thị phụ nữ - vẫn chưa được trang bị đầy đủ hạ tầng để bảo vệ trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Trong khi đó, bà Andrea Simon, Giám đốc liên minh End Violence Against Women, cho rằng dù chiến lược đặt ra nhiều mục tiêu đáng ghi nhận, nguy cơ lớn nhất là kỳ vọng của người dân về việc được hỗ trợ và tiến trình xử lý các vụ án sẽ tăng lên, trong khi hệ thống dịch vụ hiện tại chưa đủ năng lực để đáp ứng những kỳ vọng đó.