Con số gây đau lòng ở Anh

Hàng chục nghìn vụ lạm dụng tình dục trẻ em qua mạng xảy ra tại Anh và Wales, khiến cảnh sát phải ra lời kêu gọi các nền tảng mạng xã hội hành động để bảo vệ trẻ.

Trẻ em bị lạm dụng tình dục qua mạng, thủ phạm phần nhiều cũng là trẻ em, trẻ vị thành niên. Ảnh: Pexels.

Chỉ trong một năm, tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng tại Anh và Wales tăng đến 25%, Đây là thông tin được cảnh sát tại hai quốc gia này thống kê trong năm 2024 và công bố mới đây.

Theo thống kê, chỉ trong năm 2024, số vụ bóc lột tình dục trẻ em tại Anh và Wales lên đến 122.768 vụ, tăng 6% so với năm 2023. Riêng các hành vi lạm dụng trên mạng tăng 26% với 51.672 vụ, chiếm 42% tổng số vụ đã được thống kê.

Đáng chú ý hơn, thủ phạm của một nửa số vụ lạm dụng tình dục qua mạng lại là trẻ vị thành niên ở độ tuổi 10-17. Hành vi phổ biến nhất là chia sẻ ảnh khiêu dâm, theo The Guardian.

Một báo cáo khác phân tích sâu hơn vào các nhóm đối tượng lạm dụng trẻ. Thống kê cho thấy trong năm 2024, 4.450 trường hợp thực hiện theo nhóm. Ngoài ra, 32% vụ việc xảy ra trong chính gia đình của nạn nhân.

Dữ liệu cũng cho thấy Snapchat là nền tảng liên quan nhiều nhất trong những vụ lạm dụng tình dục, chiếm khoảng 54%, tiếp đó là WhatsApp và Instagram, mỗi nền tảng chiếm khoảng 8%.

Facebook và TikTok chiếm tỷ lệ khá nhỏ bởi tệp người dùng Facebook đã có sự thay đổi về độ tuổi còn nền tảng TikTok chủ động quét những nội dung không phù hợp và báo cáo với cơ quan chức năng.

Bàn về thông tin này, ông Gareth Edwards, người phụ trách chương trình nghiên cứu tại Trung tâm Quốc gia về Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái, nhận định rất khó xác định mức tăng là do thực tế tội phạm hay do nền tảng. Tuy vậy, các nghiên cứu độc lập đều cho thấy xu hướng tội phạm trực tuyến tiếp tục gia tăng.

Ông đồng thời cảnh báo mối đe doạ mới nổi trong thời gian gần đây là “sextortion” - hình thức tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm. Tuy nhiên, quy mô thật sự của hình thức này vẫn chưa được làm rõ.

Trong khi đó, bà Becky Riggs, quyền Tổng giám đốc cảnh sát Staffordshire và là lãnh đạo Hội đồng Các trưởng cảnh sát quốc gia (NPCC) về bảo vệ trẻ em, kêu gọi các công ty công nghệ triển khai công nghệ AI để tự động ngăn chặn hình ảnh bất hợp pháp được tải lên.

Bà nhấn mạnh các nền tảng hoàn toàn có thể ngăn chặn tổn hại ngay từ đầu và cho rằng thiết bị dành cho trẻ nên tích hợp sẵn các chế độ an toàn, chỉ cho phép truy cập nền tảng phù hợp.

Nói thêm về những báo cáo mới về lạm dụng trẻ em qua mạng, bà Becky Riggs nhấn mạnh rằng dù hàng chục nghìn vụ xảy ra, chỉ khoảng 10% vụ việc được báo với cảnh sát.

Bà đồng thời nhấn mạnh mối nguy đến từ mạng xã hội bởi tội phạm tình dục đang dịch chuyển dần sang môi trường số. Nếu không hành động quyết liệt hơn, có thể số trẻ bị lạm dụng sẽ gia tăng.