Đẩy mạnh xuất bản sách điện tử, sách nói về lý luận, chính trị

NXB Chính trị quốc gia Sự thật xác định tăng đầu tư, triển khai hiệu quả chuyển đổi số, mở rộng quy mô thị trường sách điện tử, sách nói.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang trao Cờ thi đua của Chính phủ cho nhà xuất bản vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Ngày 5/1, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tổng kết công tác năm 2023, Phó giám đốc - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Thị Thinh cho biết: Năm 2023, nhà xuất bản đã xuất bản 923 đề tài (gồm sách in, sách điện tử và văn hóa phẩm). Sản lượng in và gia công của Nhà in Sự thật đạt 558,42 triệu trang quy đổi, bằng 104,53% so với năm 2022.

Trong năm 2023, nhà xuất bản phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà xuất bản tổ chức tốt các hội nghị, tọa đàm khoa học, các sự kiện giới thiệu, ra mắt sách, trong đó tổ chức thành công lễ ra mắt các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều ấn phẩm sách và lịch hay, có giá trị.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; tăng cường phối hợp, ký kết với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác xuất bản, thông tin, truyền thông giới thiệu sách; trao tặng các tủ sách điện tử của nhà xuất bản cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cả nước.

Năm qua, nhà xuất bản tiếp tục triển khai hiệu quả công tác xuất bản điện tử với 228 cuốn; tạo và gắn sách vào tài khoản sử dụng tủ sách điện tử 3.075 tài khoản cho 41 cơ quan/đơn vị. Đặc biệt, hoạt động bán sách trên nền tảng trực tuyến đạt doanh số cao, đóng góp lớn vào công tác phát hành, tiêu thụ sách của nhà xuất bản. Tổng doanh thu từ sách toàn nhà xuất bản năm 2023 đạt 103,64 tỷ đồng .

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm ghi nhận những nỗ lực phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; khẳng định được vị thế là đơn vị xuất bản hàng đầu về sách lý luận, chính trị.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trở thành trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị, ông Trần Thanh Lâm đề nghị nhà xuất bản tăng cường đầu tư, triển khai hiệu quả việc chuyển đổi số, mở rộng quy mô thị trường sách điện tử, sách nói đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, đọc đa dạng của độc giả trong bối cảnh mới; đa dạng hóa công tác phát hành sách lý luận, chính trị trên các nền tảng số; ưu tiên chú trọng việc hợp tác quốc tế, giao dịch bản quyền sách lý luận, chính trị.

Đồng thời, nhà xuất bản cần tích cực phối hợp với các các cơ quan có liên quan tập trung đánh giá, tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp đối với xuất bản phẩm thuộc đề án, dự án của Đảng, Nhà nước để trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương trong giai đoạn tiếp theo nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu trang bị kiến thức, tri thức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân...