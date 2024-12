"Quỷ đỏ" dự kiến nâng cấp đội hình vào mùa hè năm sau. HLV Ruben Amorim yêu cầu một bản hợp đồng chất lượng cho vị trí hậu vệ trái. Chuyên gia bóng đá Đức Christian Falk của tờ Bild xác nhận MU đứng trước cơ hội lớn chiêu mộ Davies từ Bayern Munich.

Người đại diện Nick Househ hiện không hài lòng với Bayern. Vị này vừa hủy chuyến công tác đến Munich. Thay vào đó, ông chỉ giao tiếp với CLB Bundesliga thông qua cuộc họp trực tuyến. Giám đốc Thể thao Max Eberl cũng vắng mặt trong cuộc họp này.

Ngược lại, Househ sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị từ cả Manchester United và Real Madrid dành cho cầu thủ người Canada. Đội ngũ của Davies đồng ý đàm phán với MU lẫn Real Madrid. Các cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1/2025.

Trước đó, có thông tin cho rằng Davies chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Bayern Munich. Tuy nhiên, tình hình có sự thay đổi lớn. Davies được cho là yêu cầu mức lương tuần 254.000 bảng, cùng với khoản phí lót tay khoảng 12,5 triệu bảng.

Đó là con số hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của Manchester United. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" cần mạnh tay để mang về "Nhà hát của những giấc mơ" một cầu thủ thể hiện phong độ đẳng cấp thế giới tại Bayern suốt những năm qua.

Cầu thủ 24 tuổi sở trường đá hậu vệ trái. Tuy nhiên, anh cũng thường xuyên chơi như một tiền vệ cánh khi cần. Với khả năng phòng ngự và tấn công toàn diện, Davies là sự bổ sung lý tưởng cho vị trí hậu vệ trái tại Old Trafford. "Davies là một giải pháp trong mơ cho sơ đồ 3 hậu vệ của HLV Amorim", Daily Mail viết.

