Davies trở thành 'bom tấn' của MU?

Từ đầu mùa giải, tương lai của ngôi sao người Canada trở thành tâm điểm chú ý khi hợp đồng giữa anh và Bayern Munich sẽ hết hạn vào hè năm 2025. Bayern nỗ lực giữ chân Davies bằng việc đề xuất gia hạn, nhưng cầu thủ này nhiều lần từ chối. Trong khi đó, hàng loạt ông lớn châu Âu như Real Madrid, Barcelona và Manchester United sẵn sàng chiêu mộ Davies.

Gần đây, đại diện của Davies, Nedal Huoseh, phủ nhận thông tin cho rằng ngôi sao của Bayern đạt thỏa thuận với Real Madrid. Cùng thời điểm, tờ AS khẳng định Manchester United là đội "bám sát" Davies nhất. Real Madrid được cho là không muốn đưa ra những quyết định vội vàng, qua đó có thể rút lui ở thương vụ.

Đây sẽ là cơ hội lớn cho "Quỷ đỏ" giành chiến thắng trong việc theo đuổi chữ ký của Davies, đặc biệt khi họ gặp khủng hoảng ở vị trí hậu vệ trái. Cả Luke Shaw và Tyrell Malacia đều gặp chấn thương dài hạn, khiến đội chủ sân Old Trafford phải tìm kiếm giải pháp thay thế hàng đầu.

"Quỷ đỏ" sẵn sàng trả lương cao hơn Real để chiêu mộ hậu vệ trái người Canada. Theo Sky Sports, Davies yêu cầu mức lương trên 20 triệu euro mỗi mùa, con số có thể biến anh thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại bất kỳ CLB nào mình lựa chọn.

Lúc này, Davies vẫn nỗ lực cùng Bayern Munich gặt hái thành công ở mùa giải năm nay. Hậu vệ này tiếp tục là trụ cột quan trọng trong hành trình giúp đội bóng xứ Bavaria đòi lại ngôi vô địch Bundesliga trước Bayer Leverkusen và tiến xa tại Champions League.

Với tốc độ bùng nổ, sức mạnh cơ bắp và khả năng phối hợp ấn tượng, Davies được coi là một trong những cầu thủ nhanh nhất thế giới. Ở tuổi 23, anh còn tiềm năng phát triển rất lớn. Liệu Manchester United có thể biến Davies thành bản hợp đồng bom tấn tiếp theo? Hãy chờ xem diễn biến hấp dẫn của thương vụ này.

