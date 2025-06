David De Gea trêu chọc Ronaldo

Thế nhưng, không phải ai cũng "nghiêm túc" trước thông tin này - trong đó có David De Gea, đồng đội cũ của Ronaldo tại Manchester United, người đã không ngần ngại buông lời trêu chọc đầy châm biếm trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Anh, siêu sao người Bồ Đào Nha đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn hai năm với CLB Al-Nassr, trị giá lên tới 492 triệu bảng. Đây là con số chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thể thao, với mức lương cơ bản lên tới 488.000 bảng mỗi ngày - tức khoảng 5,6 bảng mỗi giây. Ronaldo cũng nhận khoản lót tay 24,5 triệu bảng, tăng lên 38 triệu nếu tiếp tục thi đấu năm thứ hai, và nắm giữ 15% cổ phần tại CLB - trị giá ước tính 33 triệu bảng.

Trước những con số "khó tin", De Gea để lại một bình luận ngắn gọn nhưng đậm chất mỉa mai dưới bài đăng thông báo hợp đồng của Ronaldo trên nền tảng X (Twitter): "Và chơi bóng miễn phí à?", kèm theo biểu tượng cười lăn và cặp mắt tròn xoe.

De Gea và Ronaldo từng sát cánh cùng nhau trong quãng thời gian ngắn ngủi nhưng ồn ào ở Manchester United. Cả hai đều chia tay Old Trafford trong bối cảnh lùm xùm: Ronaldo rời đi sau cuộc phỏng vấn "nổ bom" chỉ trích HLV Erik ten Hag, còn De Gea bị đẩy khỏi đội theo dạng tự do vào mùa hè 2023, nhường chỗ cho Andre Onana.

Dù vậy, mối quan hệ cá nhân giữa hai ngôi sao vẫn rất tốt đẹp. Họ duy trì tương tác thường xuyên trên mạng xã hội, và De Gea không ít lần bình luận vào các bài đăng của Ronaldo.

Hiện tại, De Gea tìm được bến đỗ mới tại Fiorentina, nơi anh vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2028. Trong khi đó, Ronaldo tiếp tục tỏa sáng tại Saudi Arabia. Ở tuổi 40, anh ghi 35 bàn sau 41 trận mùa trước, giành danh hiệu Vua phá lưới Saudi Pro League lần thứ hai liên tiếp. Tổng cộng, CR7 đã có 99 bàn sau 111 trận cho Al-Nassr, nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 938 bàn - tiến sát mục tiêu 1.000 bàn mà anh từng công khai theo đuổi.

Bản hợp đồng mới không chỉ đem lại cho Ronaldo thu nhập "siêu tưởng", mà còn biến anh thành một "đế chế di động". Theo The Sun, Al-Nassr sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho 16 nhân sự phục vụ riêng cho gia đình Ronaldo, bao gồm tài xế, đầu bếp, quản gia, bảo vệ và người làm vườn – với tổng chi phí khoảng 1,4 triệu bảng/năm. Thêm vào đó là 4 triệu bảng sử dụng chuyên cơ riêng, cùng tiềm năng kiếm thêm 60 triệu bảng từ các hợp đồng quảng bá với doanh nghiệp tại Saudi Arabia.

Ở tuổi 40 không còn xa, Ronaldo không chỉ chơi bóng - anh đang định nghĩa lại giá trị của một cầu thủ trong kỷ nguyên thương mại hóa bóng đá toàn cầu. Còn De Gea? Một câu bông đùa nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: đôi khi, sự giàu có cũng cần chút hài hước để cân bằng.

