David Coote - sự sụp đổ bất ngờ làm rung chuyển làng bóng đá

Thắng bại là chuyện thường tình của cuộc sống, nhưng với trọng tài David Coote, sự sụp đổ vừa qua đã để lại một dấu ấn quá sâu đậm trong lịch sử bóng đá.

Nhưng chỉ 21 tháng sau, sự nghiệp của ông sụp đổ hoàn toàn sau loạt bê bối chấn động, từ video xúc phạm HLV Jurgen Klopp đến cáo buộc liên quan đến ma túy và cá cược bất hợp pháp. Đây là câu chuyện về một cú ngã không tưởng trong giới bóng đá.

Khởi nguồn từ video gây tranh cãi

Sự việc bắt đầu vào ngày 11/11 khi một cổ động viên Liverpool đăng tải trên mạng xã hội X hai đoạn video quay lại cảnh Coote cùng cựu vận động viên cricket Ben Kitt. Trong video, Coote không chỉ gọi Liverpool là “đội bóng rác rưởi” mà còn xúc phạm HLV Jürgen Klopp bằng lời lẽ không thể chấp nhận được.

“Klopp là một tên Đức khốn nạn”, Coote nói trong video, đồng thời tiết lộ mâu thuẫn với chiến lược gia người Đức bắt nguồn từ trận đấu Liverpool gặp Burnley vào tháng 7/2020. Sau trận đó, Klopp và hậu vệ Andy Robertson đã chỉ trích gay gắt tổ trọng tài trên sân.

Robertson thậm chí hét vào mặt Coote: “Ông không thấy bất kỳ điều gì trong cả trận! Vậy ông làm gì ở đó?”. Coote cũng nhắc lại sự việc trong trận thua 2-7 của Liverpool trước Aston Villa vào tháng 10/2020, khi Klopp được cho là đã có hành động khiến ông “không muốn nói chuyện” với HLV này.

Video nhanh chóng thu hút hơn 58 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày, gây bão dư luận và buộc PGMOL phải tạm đình chỉ Coote “để chờ điều tra”.

Chỉ một ngày sau khi video đầu tiên được công khai, truyền thông Anh tiếp tục đăng tải những hình ảnh và video khác cho thấy Coote có hành vi sử dụng chất kích thích. Trong một đoạn video bị rò rỉ, Coote được cho là đang hít bột trắng trong phòng khách sạn tại giải vô địch châu Âu mùa hè năm 2023.

Cảnh quay cho thấy trên bàn cạnh giường của ông có bột trắng, thẻ tín dụng và cuốn tiểu thuyết The Year of the Locust. Ngoài ra, một bức ảnh khác từ ngày 1/7/2023 cho thấy thẻ tín dụng của Coote được đặt cạnh sáu đường bột trắng trên đĩa.

Sự việc khiến UEFA ngay lập tức đình chỉ ông khỏi các trận đấu thuộc khuôn khổ Nations League, trong khi PGMOL cam kết “điều tra kỹ lưỡng” nhưng nhấn mạnh rằng “sức khỏe và phúc lợi của David Coote vẫn là ưu tiên hàng đầu”.

Cáo buộc cá cược: Đòn chí mạng

Những tiết lộ tiếp theo về Coote còn gây chấn động hơn. Theo The Sun, Coote nhắn tin với một người bạn vào năm 2019, thảo luận về việc đặt cược một thẻ vàng trong trận đấu mà ông điều hành.

Trận đấu giữa Leeds United và West Bromwich Albion chứng kiến hậu vệ Ezgjan Alioski nhận thẻ vàng ở phút thứ 18. Sau trận, Coote nhắn tin: “Hy vọng cậu đã đặt cược như đã bàn”.

Dù Coote phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến hành vi tham nhũng, vụ việc này đã đặt ra câu hỏi lớn về tính liêm chính của ông trong vai trò trọng tài.

David Coote từng là một trong những trọng tài được đánh giá cao nhất nước Anh, nhưng những sai lầm trong cuộc sống cá nhân và sự kiêu ngạo đã khiến ông đánh mất tất cả.

Sau hơn một tháng điều tra, PGMOL tuyên bố Coote “vi phạm nghiêm trọng hợp đồng lao động” và chính thức sa thải ông vào ngày 4/12. Trong tuyên bố của mình, tổ chức này cho biết: “Chúng tôi vẫn luôn cam kết hỗ trợ David Coote trong mọi khía cạnh liên quan đến phúc lợi của ông ấy, nhưng hành vi vi phạm của ông không thể dung thứ”.

Coote vẫn có quyền kháng cáo, nhưng khả năng ông tiếp tục sự nghiệp trọng tài là gần như không thể. Cựu trọng tài Howard Webb, hiện là người đứng đầu PGMOL, thừa nhận rằng vụ việc đã gây ra “thiệt hại lớn về danh tiếng” cho tổ chức và bóng đá Anh.

Từ đỉnh cao ở Wembley đến sự sụp đổ hoàn toàn chỉ trong chưa đầy hai năm, câu chuyện của Coote là bài học đắt giá không chỉ cho giới trọng tài mà còn cho cả bóng đá chuyên nghiệp.

Bóng đá, với tất cả sự khắc nghiệt và công bằng của nó, không bao giờ khoan nhượng với những người làm tổn hại đến tính trung thực của trò chơi. Và David Coote, đáng tiếc thay, là minh chứng rõ ràng nhất.