Đầu tư căn hộ khoáng nóng có thể tạo thu nhập thế nào?

Thay vì chạy theo những "cơn sóng" ngắn hạn, dòng tiền đầu tư đang âm thầm dịch chuyển sang bất động sản nghỉ dưỡng khoáng nóng.

Bởi đây là tài sản có khả năng tạo thu nhập đều đặn với mức 16-60 triệu đồng/tháng nhờ nguồn nhu cầu thực tế và giải pháp vận hành.

Dòng tiền thay thế kỳ vọng "lướt sóng"

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang bước qua giai đoạn sàng lọc. Nếu trước đây, nhà đầu tư thường tìm kiếm chênh lệch giá, thì hiện tại, yếu tố được đặt lên hàng đầu là khả năng tạo dòng tiền thực.

Theo chuyên gia tư vấn chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia, thị trường trong giai đoạn mới sẽ thuộc về nhà đầu tư dài hạn, chấp nhận lợi nhuận ổn định thay vì kỳ vọng đột biến. Mô hình bất động sản khoáng nóng được xem là một trong những mô hình đáng chú ý khi kết hợp 2 yếu tố dòng tiền định kỳ và giá trị tài sản dài hạn.

Điểm khác biệt lớn nhất giúp bất động sản khoáng nóng duy trì dòng tiền ổn định là việc không phụ thuộc vào mùa vụ như du lịch biển, mà được hưởng lợi từ 2 dòng nhu cầu song song là du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Khu vực Thanh Thủy (Phú Thọ) sở hữu mỏ khoáng nóng tự nhiên với nhiệt độ 37-53 độ C, giàu khoáng chất có lợi cho xương khớp, tuần hoàn và da liễu. Yếu tố này tạo nên tính "độc bản", hình thành xu hướng du lịch mới gồm nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu.

Theo TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đang rút ngắn thời gian di chuyển từ đô thị lớn, góp phần hình thành nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày nhưng lặp lại thường xuyên. Nhờ đó, lượng khách đến các tổ hợp khoáng nóng có thể duy trì quanh năm.

Bài toán sinh lời ấn tượng

Một trong những hạn chế của bất động sản nghỉ dưỡng trước đây là phụ thuộc vào nhà đầu tư cá nhân trong khâu khai thác - từ tìm khách, vận hành đến bảo trì tài sản. Điều này khiến nhiều second home khó tạo dòng tiền ổn định, thậm chí rơi vào trạng thái "đóng băng" khai thác.

Tại dự án thế hệ mới như tổ hợp khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy với phân khu Tokyu Retreat - mô hình "làng trị liệu" theo phong cách Nhật Bản, cách tiếp cận đang thay đổi khi việc vận hành được giao cho đơn vị chuyên nghiệp, đồng thời tích hợp hệ sinh thái dịch vụ từ lưu trú, trị liệu đến chăm sóc sức khỏe dài hạn. Theo chuyên gia, khi năng lực vận hành được chuẩn hóa, công suất khai thác và chất lượng dịch vụ có xu hướng ổn định hơn, qua đó giúp duy trì giá trị tài sản và "giải phóng" nhà đầu tư khỏi vai trò vận hành trực tiếp.

Trong bối cảnh kênh ngân hàng đảm bảo an toàn nhưng biên độ sinh lời hạn chế, bất động sản khoáng nóng nổi lên như một lựa chọn tạo dòng tiền.

Theo chủ đầu tư, tại Lynntimes Thanh Thủy, chính sách thuê lại cho phép nhà đầu tư có thể thu 16-60 triệu đồng/tháng, áp dụng tối thiểu 5 năm đối với dòng căn hộ khách sạn. Cụ thể, căn studio và 1 phòng ngủ đạt 16-20 triệu đồng/tháng, căn 2 phòng ngủ khoảng 28 triệu đồng/tháng và căn hộ VIP 40-60 triệu đồng/tháng. Ngoài dòng tiền định kỳ, nhà đầu tư còn được hưởng thêm quyền lợi như đêm nghỉ miễn phí, thẻ dịch vụ khoáng nóng và gói hoàn thiện nội thất.

Hiệu quả khai thác được củng cố nhờ mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng có thể vận hành quanh năm, ít phụ thuộc vào mùa vụ. Công suất phòng tại khối khách sạn duy trì ở mức cao, trung bình gần 80%, nhờ nguồn khách đa dạng từ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe đến hội nghị.

Với dòng sản phẩm thấp tầng như liền kề và biệt thự, cơ chế thuê lại dài hạn tối thiểu 10 năm kết hợp chia sẻ doanh thu 50/50 cũng được triển khai. Mức thuê lại dao động khoảng 40 triệu đồng/tháng đối với liền kề hoặc biệt thự tứ lập, 50-60 triệu đồng/tháng với biệt thự đơn lập và có thể lên tới 70 triệu đồng/tháng với sản phẩm cao cấp. Các chính sách này đi kèm quyền lợi nghỉ dưỡng và trải nghiệm khoáng nóng, giúp tăng khả năng khai thác thực và tính linh hoạt của tài sản.

Lynntimes Thanh Thủy là tổ hợp khoáng nóng thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm.

Giữa tháng 3, chủ đầu tư Onsen Fuji cho ra mắt thẻ đen đặc quyền nghỉ dưỡng - Onsen Fuji Priority. Khách hàng được hưởng đặc quyền miễn phí tham quan toàn bộ hệ tiện ích tại Lynntimes Thanh Thủy, đồng thời tận hưởng dịch vụ khoáng nóng Ohayo VIP tại công viên Ohayo Onsen and Spa với số lần trải nghiệm không giới hạn. Nhờ đó, việc chăm sóc sức khỏe bằng khoáng nóng trở thành một phần tự nhiên trong đời sống thường nhật, đem lại sự thuận tiện và khẳng định vị thế ưu tiên của chủ nhân.

Bất động sản nghỉ dưỡng đang bước vào chu kỳ mới, khi "giá trị khai thác thực" trở thành tiêu chí cốt lõi. Mức thu nhập 16-60 triệu đồng/tháng không chỉ là con số tài chính, mà phản ánh xu hướng dịch chuyển từ đầu cơ sang tích sản và dòng tiền bền vững.