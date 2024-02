Đấu tranh với tội phạm đánh bạc dưới hình thức lô, đề trên mạng

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an Thừa Thiên Huế triệt phá nhiều đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề.

Các đối tượng điều hành trong các đường dây bị triệt phá đều sử dụng các thủ đoạn tinh vi khi áp dụng công nghệ cao để giao dịch nhằm tránh sự phát hiện, theo dõi của lực lượng chức năng.

Điển hình, đầu tháng 2/2024, Công an TP Huế bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề thông qua ứng dụng điện thoại di dộng do Hà Thị Thanh Trúc (SN 1975), Hoàng Thị Cẩm Lệ (SN 1989), Lê Văn Dưỡng (SN 1975, đều trú tại phường Tây Lộc, TP Huế) điều hành.

Theo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế, trước đó, các trinh sát phát hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do Trúc tổ chức. Đối tượng này đã lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình thu thập tài liệu chứng cứ.

Tại thời điểm bị bắt, Lệ thông qua ứng dụng nhận ghi số đề cho nhiều con bạc; trong đó, ghi đề cho Dưỡng với số tiền 42 triệu đồng. Khi nhận ghi số đề cho các đối tượng, Lệ chuyển cho Trúc để thực hiện việc tổng hợp trong ngày. Trong 4 ngày trước thời điểm bị bắt giữ, Trúc đã có hành vi “tổ chức đánh bạc” hơn 1,7 tỷ đồng . Trúc khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc từ tháng 10/2023 đến nay và số tiền giao dịch khoảng 19 tỷ đồng .

Cũng ngay trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án bắt giữ 7 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề với tổng số hơn 15 tỷ đồng .

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1987, được xác định là người cầm đầu), Ngô Thị Thuỳ Nhung (SN 1994), Phạm Văn Thành (SN 1981), Hoàng Thị Phương Liên (SN 1964), Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1991), Tôn Thất Trác (SN 1976), Nguyễn Thế Hùng (SN 1991, cùng trú tại TP Huế). Tại thời điểm công an đột kích, nhóm đối tượng trên sử dụng phần mềm để trao đổi thông tin, chuyển tịch đề.

Tại cơ quan công an, Nga khai nhận trực tiếp thoả thuận tỷ lệ nhận tịch đề của các nhà cái dưới thông qua tài khoản. Hàng ngày, khi có kết quả xổ số, Nga sẽ thống nhất tiền thắng thua, sau đó cấp dưới trực tiếp đến nhà giao nhận tiền với Nga hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Có ngày, nhóm đối tượng này nhận nhiều lượt đánh bạc bằng hình thức ghi đề với 39 người khác với tang số tạm tính trên phôi đề là 595 triệu đồng. Theo ước tính, từ đầu tháng 12/2023 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền đánh bạc bằng hình thức lô, đề của đường dây này là hơn 15 tỷ đồng .

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trước đây, việc ghi đề thường được các con bạc đến ghi trực tiếp thì nay chuyển sang nhắn tin qua các mạng xã hội. Số tiền đánh đề thắng thua cũng được các đối tượng thực hiện giao dịch qua các tài khoản ngân hàng.

Nhằm tăng cường ngăn ngừa hành vi đánh bạc dưới hình thức lô, đề trên địa bàn tỉnh, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị trong tỉnh phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc đánh lô, đề...; thường xuyên rà soát các điểm, tụ điểm, ổ nhóm, đường dây đánh bạc dưới hình thức lô, đề đang có biểu hiện hoạt động nhằm áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời bắt giữ, xử lý theo đúng quy định.