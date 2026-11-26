Qua tọa độ ghi trên các bản đồ năm 1791 và 1820, tác giả xác định phố Sài Gòn xưa nằm tại khu vực Chợ Lớn ngày nay, cách phố Bến Nghé khoảng 5 km.

Phố Chợ Lớn là một đô thị thương mại rất sầm uất và mang đặc trưng của một cảng thị người Hoa, nằm dọc đoạn thượng lưu rạch Bến Nghé, còn gọi là rạch Lò Gốm, đó chính là phố Sài Gòn trong lịch sử được nhiều tư liệu đương thời mô tả.

Vị trí địa lý phố Sài Gòn nằm cách phố Bến Nghé khoảng 5 km về phía tây nam, có tọa độ khoảng 10o45’07’’ độ vĩ Bắc, 106o39’36’’ kinh độ Đông. Về mặt tự nhiên, trước khi có thành phố Sài Gòn thì hệ thống kinh rạch ở đây chưa có sự lưu thông nhau nhiều, và khi phố Sài Gòn được hình thành và phát triển các kinh rạch lần lượt được đào nối và hình thành một mạng lưới giao thông thủy rất tiện lợi nhằm phục vụ giao thương giữa Sài Gòn và phía tây.

Ảnh chụp khu vực Chợ Lớn vào giữa thế kỷ 20, nổi bật với rạp hát Đại Quang nằm trên đường Tổng Đốc Phương (nay là đường Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, TP.HCM). Ảnh: Sưu tầm.

Ở thế kỷ XVIII, các bản đồ phương Tây vẽ khu vực Sài Gòn ngày nay rất hiếm bản đồ có thể hiện vị trí thành phố Sài Gòn (ville de Saigon), trong đó có tấm bản đồ Plan de la rivière de Saigon của M. Dayot vẽ năm 1791 thể hiện khu vực Sài Gòn với tòa thành Gia Định và hai pháo đài trên sông Sài Gòn mà không thể hiện thành phố Sài Gòn tại Chợ Lớn.

Tuy nhiên trong bản đồ này ông ta có ghi chú về tọa độ hai nơi quan trọng là mũi Vũng Tàu (Cap-St Jacques) và thành phố Sài Gòn (ville de Saigon), với kinh độ theo kinh tuyến Paris ở mũi Vũng Tàu là 104o45’31” và thành phố Sài Gòn là 104o18’26”. Quy đổi các tọa độ này theo kinh tuyến Greenwich từ kinh tuyến Paris của hai vị trí trên, tức cộng thêm 2°20’14,03”, cho kết quả kinh tuyến mũi Vũng Tàu là 107o05’45” và thành phố Sài Gòn là 106o38’40”.

So sánh với tọa độ mũi Vũng Tàu ngày nay (107o05’12”) và khu vực Chợ Lớn ngày nay (106o39’36”), cho thấy có ít sự chênh lệch và chúng ta biết chắc chắn đã tồn tại thành phố Sài Gòn tại Chợ Lớn ngày nay ở cuối thế kỷ XVIII.

Chưa rõ vì sao các tác giả không thể hiện phố Sài Gòn trên bản đồ mà chỉ tập trung thể hiện phố Bến Nghé, có thể vì sự xuất hiện của tòa thành ở Bến Nghé làm cho các tác giả tập trung thể hiện vị trí này.

Điều này được khẳng định khi vào năm 1819, trung úy hải quân John White đến Sài Gòn đã vẽ lại theo bản đồ này và dịch sang Anh ngữ là Map of the river of Don-nai (1820), phần mô tả thêm trong bản đồ so với ấn bản năm 1791 chủ yếu là thể hiện thêm phần phố Sài Gòn cũ ở Chợ Lớn cùng tuyến kinh An Thông mới đào cũng trong năm này và các mô tả về ký hiệu khá đặc sắc. Ông ta có ghi chú cẩn thận về kinh tuyến mũi Vũng Tàu (107o05’51”) và thành phố Sài Gòn (106o38’26”).