Dấu hiệu suy giảm sinh lý không nên bỏ qua ở đàn ông tuổi 40

Nhiều đàn ông cho rằng giảm ham muốn sau tuổi 40 là quy luật lão hóa. Tuy nhiên, tình trạng này đôi khi liên quan đến sự suy giảm testosterone.

Suy giảm ham muốn tình dục có thể là dấu hiệu cảnh báo testosterone thấp ở nam giới tuổi 40. Ảnh: Magnific.

Thông thường, khi bước qua tuổi 40, nam giới có thể nhận thấy thể lực giảm sút, cơ thể dễ mệt mỏi và nhu cầu tình dục không còn như trước. Nhiều người cho rằng đây là quy luật tự nhiên của quá trình lão hóa. Tuy nhiên, những thay đổi này đôi khi liên quan đến tình trạng suy giảm testosterone - hormone đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh lý nam giới.

Theo EBC News, bác sĩ tiết niệu Hồ Úy Tường, Phòng khám tiết niệu Hảo Hạnh Phúc tại Đài Loan (Trung Quốc), nhận định testosterone ở nam giới thường giảm dần theo tuổi tác, nhưng không phải ai cũng gặp tình trạng suy giảm đến mức gây ra triệu chứng.

Đặc biệt, nếu những thay đổi về thể chất đi kèm suy giảm ham muốn tình dục, nam giới không nên chủ quan mà cần chú ý đến các dấu hiệu sau.

Giảm ham muốn, ít cương cứng vào buổi sáng

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý của tình trạng testosterone thấp là nhu cầu tình dục suy giảm. Nam giới có thể nhận thấy bản thân ít hứng thú với chuyện chăn gối hơn trước, ngay cả khi không gặp áp lực hay vấn đề rõ ràng trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, tần suất cương cứng tự nhiên vào buổi sáng cũng có thể giảm. Đây là biểu hiện nhiều người dễ nhận thấy nhưng thường ngại chia sẻ hoặc cho rằng đó chỉ là thay đổi bình thường khi tuổi tác tăng lên.

Theo bác sĩ Hồ Úy Tường, suy giảm ham muốn và giảm số lần cương cứng tự nhiên là những dấu hiệu liên quan đáng chú ý đến tình trạng testosterone thấp. Nếu những thay đổi này kéo dài, nam giới nên đi khám để được đánh giá nguyên nhân.

Ít cương cứng tự nhiên vào buổi sáng là một trong những biểu hiện cần lưu ý khi đánh giá testosterone thấp. Ảnh: Magnific.

Tập luyện không hiệu quả, sức mạnh cơ bắp suy giảm

Testosterone có vai trò quan trọng trong việc duy trì khối lượng và sức mạnh cơ bắp. Khi nồng độ hormone này suy giảm, nam giới có thể nhận thấy cơ thể khó tăng cơ dù vẫn duy trì tập luyện, sức mạnh thể chất giảm và tỷ lệ mỡ cơ thể tăng.

Một số người cảm thấy việc tập luyện không còn mang lại kết quả như trước, dễ mất sức khi vận động hoặc khó phục hồi sau khi tập.

Tuy nhiên, những biểu hiện này không chỉ liên quan đến testosterone. Chế độ ăn uống thiếu cân đối, ngủ không đủ giấc, ít vận động và quá trình lão hóa cũng có thể ảnh hưởng đến thể lực. Vì vậy, cần xem xét đồng thời các triệu chứng khác để xác định nguyên nhân.

Thường xuyên mệt mỏi, thiếu năng lượng

Nam giới có testosterone thấp đôi khi cảm thấy cơ thể thiếu sức sống, dễ mệt mỏi và không còn duy trì được mức năng lượng như trước. Ngay cả khi không làm việc quá sức, họ vẫn có thể cảm thấy uể oải, thiếu động lực trong sinh hoạt hàng ngày.

Tình trạng này dễ bị nhầm lẫn với hệ quả của áp lực công việc, căng thẳng kéo dài hoặc thiếu ngủ. Tuy nhiên, nếu mệt mỏi xuất hiện cùng với suy giảm ham muốn, giảm sức mạnh cơ bắp và những thay đổi về chức năng tình dục, nam giới nên nghĩ đến khả năng rối loạn nội tiết.

Ngoài testosterone thấp, béo phì, bệnh mạn tính và một số loại thuốc cũng có thể gây mệt mỏi kéo dài. Do đó, không nên tự kết luận nguyên nhân chỉ dựa trên một biểu hiện.

Sau tuổi 40, nam giới có thể nhận thấy thể lực và nhu cầu tình dục thay đổi. Ảnh: ETToday.

Tâm trạng sa sút, chất lượng giấc ngủ giảm

Những thay đổi về hormone cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe tinh thần. Một số nam giới có testosterone thấp dễ cáu gắt, tâm trạng thất thường, giảm động lực hoặc khó tập trung trong công việc.

Chất lượng giấc ngủ cũng có thể suy giảm. Người bệnh có thể ngủ không ngon, thường xuyên cảm thấy thiếu tỉnh táo sau khi thức dậy. Những biểu hiện này đôi khi bị quy cho áp lực cuộc sống hoặc tuổi tác, khiến nam giới bỏ qua khả năng liên quan đến nội tiết.

Theo bác sĩ Hồ Úy Tường, tình trạng testosterone thấp có thể được phát hiện thông qua xét nghiệm và có hướng xử lý phù hợp. Thông thường, bác sĩ sẽ chỉ định lấy máu vào buổi sáng để đo nồng độ hormone này.

Với những người bị béo phì, thiếu ngủ hoặc có lối sống thiếu lành mạnh, việc giảm cân, cải thiện chất lượng giấc ngủ và duy trì vận động thường xuyên có thể giúp cải thiện nồng độ testosterone. Nếu xác định bị suy sinh dục, bác sĩ sẽ căn cứ vào nguyên nhân cụ thể để cân nhắc phương pháp điều trị phù hợp.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới nếu thường xuyên gặp tình trạng giảm ham muốn, ít cương cứng buổi sáng, suy giảm năng lượng hoặc sức mạnh cơ bắp không nên vội quy kết đó là dấu hiệu tuổi tác. Thay vào đó, họ nên đến khám chuyên khoa tiết niệu, xét nghiệm máu để xác định nguyên nhân.