Các nhà khoa học phát hiện điều bất ngờ ở người ăn nhiều thịt

Một nghiên cứu trên hơn 5.000 người từ 80 tuổi trở lên tại Trung Quốc cho thấy phụ nữ thiếu cân có ăn thịt có khả năng sống tới 100 tuổi cao hơn người ăn chay.

Nghiên cứu trên hơn 5.000 người từ 80 tuổi trở lên tại Trung Quốc tìm hiểu mối liên hệ giữa chế độ ăn và khả năng sống tới 100 tuổi. Ảnh: Magnific.

Theo ScienceAlert, nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Phúc Đán, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc và Đại học Giao thông Thượng Hải trên hơn 5.000 người từ 80 tuổi trở lên cho thấy phụ nữ ăn thịt có khả năng sống tới 100 tuổi cao hơn người ăn chay, nhưng chỉ ở nhóm thiếu cân.

Khả năng sống tới 100 tuổi cao hơn 44%

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The American Journal of Clinical Nutrition. Nhóm tác giả dùng dữ liệu từ Khảo sát Tuổi thọ Khỏe mạnh Dọc của Trung Quốc (CLHLS), so sánh 1.459 người sống tới 100 tuổi với 3.744 người ở độ tuổi 80-99 để tìm hiểu mối liên hệ giữa chế độ ăn và khả năng sống thọ.

Kết quả cho thấy mối liên hệ này khác nhau tùy theo giới tính và thể trạng. Phụ nữ thiếu cân có ăn thịt có khả năng sống tới 100 tuổi cao hơn 44% so với người ăn chay. Mối liên hệ này không xuất hiện ở nhóm có cân nặng bình thường hoặc thừa cân. Ở nam giới, nghiên cứu không ghi nhận mối liên hệ đáng kể giữa ăn chay và khả năng sống tới 100 tuổi.

Người cao tuổi vẫn có thể bổ sung protein từ cá, trứng và các sản phẩm từ sữa thay cho thịt, miễn chế độ ăn đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng. Ảnh: Magnific.

Một điểm đáng chú ý khác: người cao tuổi không ăn thịt nhưng vẫn ăn cá, trứng hoặc các sản phẩm từ sữa có khả năng sống tới 100 tuổi tương tự người ăn thịt. Nói cách khác, không ăn thịt chưa chắc làm giảm cơ hội sống thọ, miễn là chế độ ăn đáp ứng đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Vì sao cân nặng quan trọng?

Theo nhóm nghiên cứu, chỉ số khối cơ thể (BMI) có thể giải thích một phần kết quả trên. Phát hiện này gợi nhắc đến “nghịch lý béo phì”, hiện tượng người cao tuổi có cân nặng nhỉnh hơn đôi khi có kết quả sức khỏe tốt hơn người thiếu cân.

Khác với người trẻ, ở người cao tuổi, thiếu cân có thể là dấu hiệu của suy dinh dưỡng, mất khối cơ hoặc sức khỏe suy giảm. Khi đó, cơ thể dễ suy yếu, chậm hồi phục và khó chống chọi với bệnh tật. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa thừa cân có lợi hay người cao tuổi nên chủ động tăng cân quá mức.

Nghiên cứu cũng chỉ ghi nhận mối liên hệ giữa chế độ ăn và tuổi thọ, không chứng minh ăn thịt trực tiếp giúp con người sống lâu hơn. Tình trạng sức khỏe, điều kiện sống và thói quen sinh hoạt đều có thể tác động đến kết quả. Ngoài ra, dữ liệu về chế độ ăn chỉ phản ánh thói quen của người tham gia trong những năm cuối đời, chưa thể hiện khẩu phần của họ suốt cuộc đời. Việc lựa chọn thực phẩm cũng có thể thay đổi theo sức khỏe, khả năng nhai và tiêu hóa khi tuổi tác tăng lên

Người cao tuổi cần chế độ ăn cân bằng

Dù còn hạn chế, kết quả gợi mở rằng nhu cầu dinh dưỡng của người cao tuổi cần được quan tâm đúng mức. Khi lớn tuổi, nhiều người có xu hướng ăn ít hơn, hấp thu kém hoặc khó duy trì cân nặng và khối cơ. Nếu không được cung cấp đủ năng lượng, protein và vi chất thiết yếu, họ có nguy cơ suy dinh dưỡng, suy giảm thể lực và sức khỏe.

Chế độ ăn cân bằng, cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và quá trình lão hóa ở người cao tuổi. Ảnh: Magnific.

Một nghiên cứu khác trên hơn 65.000 người ở nhiều nhóm tuổi cũng ghi nhận người ăn chay có nguy cơ gãy xương cao hơn trong một số phân tích. Theo các nhà nghiên cứu, lượng protein và canxi hấp thụ thấp có thể góp phần làm tăng nguy cơ này, song vẫn cần xem xét thêm các yếu tố liên quan.

Tuy vậy, vai trò của protein đối với quá trình lão hóa vẫn còn nhiều tranh luận. Một bài tổng quan năm 2026 của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Wisconsin-Madison cho rằng hạn chế protein có thể thúc đẩy lão hóa khỏe mạnh ở một số sinh vật, do lượng protein cao có thể kích hoạt các cơ chế thúc đẩy tăng trưởng tế bào.

Trong khi đó, chế độ ăn giàu thực phẩm có nguồn gốc thực vật, hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có liên quan đến nguy cơ thấp hơn mắc một số bệnh mạn tính như tim mạch, đột quỵ, tiểu đường type 2 và béo phì.

Vì vậy, thay vì ưu tiên hay loại bỏ hẳn một nhóm thực phẩm, mỗi người nên xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân bằng giữa thực phẩm động vật và thực vật, đủ năng lượng và dưỡng chất. Người cao tuổi thiếu cân hoặc có dấu hiệu suy dinh dưỡng nên được đánh giá thể trạng để điều chỉnh khẩu phần phù hợp, giúp duy trì sức khỏe và khối cơ khi về già.