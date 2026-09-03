Dấu hiệu sớm nhận biết bệnh lậu

Một dấu hiệu bất thường khi đi tiểu có thể là khởi đầu của bệnh lậu. Điều đáng ngại là người nhiễm bệnh đôi khi hoàn toàn không có triệu chứng.

Một lần tiểu buốt, dịch tiết bất thường có thể là lời cảnh báo bệnh lậu. Ảnh: Shutterstock.

Tiểu buốt, tiết dịch bất thường, đau họng hay ngứa hậu môn có thể là những dấu hiệu tưởng chừng không đáng ngại nhưng lại cảnh báo bệnh lậu. Đáng chú ý, nhiều người nhiễm vi khuẩn này gần như không có triệu chứng.

Vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây bệnh lậu có thể lây qua quan hệ tình dục đường âm đạo, hậu môn hoặc đường miệng. Theo bác sĩ Hoàng Hà Linh, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, bệnh cũng có thể lây qua dụng cụ tình dục dùng chung nếu bị nhiễm khuẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp giữa các bộ phận sinh dục.

Điều đáng lưu ý là không phải ai nhiễm lậu cũng có biểu hiện. Vì vậy, việc nhận biết những dấu hiệu bất thường ở từng vị trí nhiễm trùng giúp người bệnh đi khám sớm hơn.

Những dấu hiệu đầu tiên

Ở nam giới, triệu chứng thường rõ ràng hơn. Người bệnh có thể xuất hiện cảm giác nóng rát hoặc đau buốt khi đi tiểu, kèm dịch bất thường màu trắng, vàng hoặc xanh chảy ra từ dương vật.

Một số trường hợp có thể đi tiểu thường xuyên hơn, đầu dương vật đỏ hoặc sưng. Đau, sưng tinh hoàn cũng có thể xảy ra.

Các triệu chứng thường xuất hiện trong khoảng 2 tuần sau khi nhiễm, nhưng thời gian khởi phát không giống nhau ở tất cả người bệnh.

Ở nữ giới, bệnh lậu thường ít biểu hiện hoặc triệu chứng nhẹ hơn, khiến người bệnh dễ bỏ qua. Một số dấu hiệu cần chú ý gồm tăng tiết dịch âm đạo, dịch có màu vàng hoặc trắng, đau hoặc nóng rát khi đi tiểu. Chảy máu âm đạo giữa các kỳ kinh, chảy máu sau quan hệ tình dục hoặc đau khi quan hệ cũng có thể là biểu hiện của nhiễm lậu.

Đáng lưu ý, đau vùng bụng dưới hoặc vùng chậu, đặc biệt khi đi kèm sốt, rét run hoặc nôn, có thể là dấu hiệu nhiễm trùng đã lan lên đường sinh dục trên, gây viêm vùng chậu. Tình trạng này nếu không được điều trị có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Triệu chứng bệnh lậu không chỉ xuất hiện ở cơ quan sinh dục. Vị trí nhiễm trùng phụ thuộc vào hình thức quan hệ tình dục và vị trí tiếp xúc với vi khuẩn.

Vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây bệnh lậu có thể lây qua quan hệ tình dục đường âm đạo, hậu môn hoặc đường miệng. Ảnh minh họa: A.S.

Lậu ở trực tràng thường không có triệu chứng. Khi biểu hiện, người bệnh có thể bị ngứa hậu môn, tiết dịch, chảy máu, đau hoặc khó chịu khi đi đại tiện.

Nhiễm lậu ở họng cũng thường diễn biến âm thầm. Một số người có thể bị đau, rát hoặc đỏ họng, sưng hạch ở cổ và khó nuốt. Vì những triệu chứng này dễ giống các bệnh lý hô hấp thông thường, người bệnh có thể không nghĩ đến bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Vi khuẩn lậu cũng có thể gây nhiễm trùng mắt nếu dịch nhiễm khuẩn tiếp xúc với mắt. Người bệnh có thể đau mắt, đỏ mắt, chảy dịch và nhạy cảm với ánh sáng. Đây là tình trạng cần được khám và điều trị sớm vì có nguy cơ gây tổn thương giác mạc, ảnh hưởng thị lực.

Hiếm hơn, vi khuẩn có thể lan vào máu và gây nhiễm lậu cầu lan tỏa. Khi đó, người bệnh có thể sốt, xuất hiện tổn thương da và đau, sưng, nóng ở các khớp.

Không tự ý điều trị

Bệnh lậu vẫn có thể lây truyền âm thầm ngay cả khi người bệnh hoàn toàn không có triệu chứng.

Người xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ, có quan hệ tình dục với người mắc bệnh lậu hoặc thuộc nhóm có nguy cơ nên đi khám và xét nghiệm. Tùy vị trí phơi nhiễm, bác sĩ có thể lấy mẫu nước tiểu hoặc dịch quệt từ niệu đạo, cổ tử cung, họng hay trực tràng để xét nghiệm.

Bệnh lậu có thể điều trị triệt để bằng kháng sinh, song tình trạng vi khuẩn lậu kháng thuốc đang là thách thức lớn toàn cầu. Người bệnh tuyệt đối không tự mua thuốc điều trị tại nhà mà cần tuân thủ đúng phác đồ do bác sĩ chỉ định để tránh biến chứng nguy hiểm.

Đồng thời, bạn tình của người bệnh cũng cần được thông báo khẩn cấp, khám lâm sàng và xét nghiệm song song để điều trị đồng thời, hạn chế nguy cơ lây nhiễm ngược và tái nhiễm.