Dấu hiệu cảnh báo viêm não do virus

Dấu hiệu rõ nhất để nhận biết bệnh viêm não do virus là thay đổi tri giác, tính tình, cảm xúc, thói quen, phản ứng và nhận thức.

Tuần trước con tôi có tiếp xúc với một trẻ bị viêm não, vậy con tôi có nguy cơ bị không? Dấu hiệu của viêm não do virus là gì ạ? Bác sĩ giúp tôi với!

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Viêm não một tình trạng viêm của nhu mô não, biểu hiện bằng sự rối loạn chức năng thần kinh - tâm thần khu trú hoặc lan tỏa.

Nguyên nhân của viêm não thường gặp nhất là nhiễm virus. Một số ví dụ điển hình là do herpes virus; arbovirus lây truyền do muỗi hoặc các côn trùng khác; hoặc do virus bệnh dại từ vết cắn của một số động vật nhiễm bệnh như chó, mèo.

Trong những trường hợp nặng hơn, bệnh nhân có thể có sốt cao và kèm theo các tiệu chứng liên quan đến tổn thương hệ thần kinh trung ương như nhức đầu dữ dội, buồn nôn và nôn mửa, cứng cổ, lú lẫn, mất định hướng, thay đổi tính cách, co giật, rối loạn khả năng nghe nói, ảo giác, mất trí nhớ, đờ đẫn, hôn mê.

Ở trẻ nhỏ, các dấu hiệu trên không điển hình và khó phát hiện. Một số triệu chứng điển hình ở trẻ em viêm não để các phụ huynh dễ dàng nhận biết là nôn mửa, phồng thóp, khóc không thể dỗ nín, gồng cứng người.

Viêm não có thể xuất hiện sau hoặc đi kèm với các chứng nhiễm virus nên đôi khi có những triệu chứng đặc trưng của các bệnh này trước khi có viêm não. Tuy vậy, viêm não thường xuất hiện mà không có triệu chứng báo trước nào.