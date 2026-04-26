Dấu hiệu bệnh gan biểu hiện trên mặt

Hơi thở có mùi lạ: Hơi thở có mùi đặc trưng, thường được mô tả là mùi tanh hoặc hơi ngọt khó chịu, có thể liên quan đến tình trạng gọi là "fetor hepaticus" (hơi thở mùi gan) - thường gặp ở người mắc bệnh gan nặng. Khi gan không thể lọc bỏ các chất độc như dimethyl sulfide, chúng sẽ tích tụ trong máu và được thải ra qua hơi thở. Đây là dấu hiệu khá muộn, thường xuất hiện khi chức năng gan đã suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, nếu nhận thấy hơi thở có mùi bất thường kéo dài mà không liên quan đến vấn đề răng miệng, bạn nên đi kiểm tra sớm để phát hiện và xử lý kịp thời các bệnh lý gan tiềm ẩn.