Dấu chấm hết của các ngôi sao khi vướng bê bối ma túy

Hàng loạt nghệ sĩ quốc tế và cả Việt Nam tự nhấn chìm sự nghiệp, hào quang của họ khi vướng vào ma túy.

Showbiz Việt ngày 10/11 rúng động sau thông tin ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar (An Tây) bị công an tạm giữ để điều tra nghi vấn liên quan đến ma túy. Trong đó, Chi Dân bị phát hiện cùng bạn bè tụ tập sử dụng ma túy tại một căn hộ ở TP.HCM. Qua kiểm tra, nam ca sĩ dương tính với ma túy.

Vài ngày trước, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức bắt quả tang người mẫu, diễn viên An Tây cùng một số bạn bè nghi vấn tổ chức tiệc ma túy. Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trên thế giới, việc ngôi sao vướng vào bê bối ma túy là khủng hoảng tồi tệ nhất và là dấu chấm cuối cùng kết thúc sự nghiệp.

Nhiều nghệ sĩ Việt vướng lao lý vì ma túy

Trước Chi Dân, An Tây, nhiều nghệ sĩ Việt cũng vướng vào bê bối sử dụng ma túy và phải chịu "kết đắng". Gần nhất, vào tháng 6, Chu Bin bị Công an Quận 10, TP.HCM tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, anh được công an cho về để củng cố hồ sơ và xử lý. Vài tuần sau, Chu Bin đăng video xin lỗi. "Việc dính quá nhiều drama là điều tôi không mong muốn. Tôi mong mọi người cơ hội cho tôi sửa sai, được làm lại từ đầu và tiếp tục đứng trên sân khấu", ca sĩ cho biết.

Hữu Tín ngồi tù vì sử dụng ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Người mẫu Nhikolai Đinh cũng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP.HCM) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào tháng 6. Thời điểm bị bắt, Nhikolai Đinh cùng 9 người khác bị phát hiện có nhiều gói ma túy trên người. Kết quả test nhanh, nam người mẫu dương tính với ma túy.

Lệ Hằng, diễn viên được biết đến với vai Hoài Thatcher trong bộ phim Xin hãy tin em từng gây xôn xao dư luận khi bị Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt giữ về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Vào năm 2022, diễn viên Hữu Tín vướng bê bối lớn nhất trong sự nghiệp khi bị công an phát hiện sử dụng chất ma túy tại căn hộ chung cư trên địa bàn quận 8, TP.HCM.

Đến tháng 11 cùng năm, Viện KSND quận 8 (TP.HCM) hoàn tất cáo trạng truy tố ra TAND quận 8 đối với Hữu Tín về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, theo quy định tại điểm b, c khoản 2, Điều 255 Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Tại phiên phúc thẩm diễn ra vào tháng 4/2023, Hữu Tín nhận mức án 7,5 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Tương tự, ca sĩ Châu Việt Cường cũng ngồi tù 11 năm vì sử dụng ma túy và gây trọng án, sát hại một cô gái trong tình trạng ảo giác vào năm 2019.

Diễn viên hài Dương Đức Hiệp (Hiệp Gà, quê Hưng Yên) từng vướng vòng lao lý vì tàng trữ ma túy. Vào tháng 4/2007, Công an phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) phát hiện Hiệp Gà mang theo gói heroin có trọng lượng 0,19 gram. Bị công an bắt quả tang, Hiệp Gà tìm cách ném gói ma túy nhưng bất thành. Tại cơ quan công an, Hiệp khai bản thân từng nhiều lần sử dụng ma túy. Đến ngày 31/7/2007, TAND quận Đống Đa xét xử lưu động vụ án, tuyên phạt Dương Đức Hiệp 24 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Dấu chấm hết cho sự nghiệp

Tại Hàn Quốc, sử dụng ma túy, trốn tránh nghĩa vụ quân sự và lái xe khi say rượu là ba điều cấm kỵ lớn nhất đối với một nghệ sĩ. Trong đó, việc ngôi sao vướng vào bê bối ma túy chính thức là dấu chấm hết cho sự nghiệp, theo SBS.

Yoo Ah In là một trong số đó.

"Ảnh đế" lừng danh của điện ảnh Hàn Quốc đã tự nhấn chìm hào quang, hình ảnh, sự nghiệp nghệ thuật hàng thập kỷ sau khi dính vào ma túy.

Năm 2023, Yoo Ah In bị phát hiện dương tính với 4 loại ma túy gồm cây gai dầu, propofol, cocaine và ketamine. Theo cơ quan công tố, nam diễn viên sử dụng propofol y tế 181 lần tại các bệnh viện ở Seoul từ 9/2020 đến 3/2022 và sử dụng trái phép thuốc ngủ dưới tên người khác 44 lần từ 5/2021 đến 8/2022.

Yoo Ah In chấm dứt sự nghiệp sau bê bối ma túy. Ảnh: Osen.

Tại phiên tòa đầu tiên vào tháng 12/2023, Yoo Ah In chỉ thừa nhận tội hút cần sa và phủ nhận các cáo buộc như xúi giục hút cần sa, tiêu hủy bằng chứng, hỗ trợ và tiếp tay cho Choi trốn ra nước ngoài.

Sau khi vụ bê bối ma túy nổ ra, mọi thương hiệu đều nhanh chóng "xóa sổ" Yoo Ah In. Các quảng cáo có nam diễn viên bị gỡ xuống hoặc thay thế. Trao đổi với SBS, giới chuyên gia ước tính chỉ riêng tiền phạt quảng cáo của Yoo Ah In có thể lên tới khoảng 8 tỷ won ( 6,1 triệu USD ). Hàng loạt dự án phim có sự tham gia của Yoo Ah In cũng chịu liên đới với hậu quả khủng khiếp.

Tháng 9, sau phiên tòa diễn ra ở Phòng Hình sự số 25 của Tòa án quận trung tâm Seoul, diễn viên bị kết án một năm tù và phạt 2 triệu won.

Một ngôi sao Hàn khác là Park Yoo Chun cũng kết thúc sự nghiệp sau bê bối ma túy. Vào tháng 4/2019, Park Yoo Chun bị nghi ngờ nhiều lần sử dụng Philopon (một dạng ma túy đá) trong khoảng thời gian tháng 9-10/2018. Nam ca sĩ thậm chí bị cáo buộc ép bạn gái cũ Hwang Ha Na sử dụng ma túy.

Tại phiên tòa diễn ra vào tháng 9 cùng năm, nam ca sĩ nhanh chóng thừa nhận phần lớn tội danh. Anh được nhận án tù treo và nộp phạt. Trước cổng tòa, Park Yoo Chun tuyên bố giải nghệ.

Tuy nhiên, tới 2020, Park Yoo Chun rút lại tuyên bố trên và thông báo với công chúng mình sẽ sớm quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ phát hành sách ảnh, tổ chức buổi biểu diễn mini tại Thái Lan và chuẩn bị phát hành album mới.

Trên không gian Internet, cư dân mạng Hàn Quốc chế nhạo, chỉ trích kế hoạch quay trở lại sân khấu của Park Yoo Chun, khuyên cựu thần tượng nên bỏ nghề sau tất cả tội lỗi đã phạm phải.

Từ đó đến nay, Park Yoo Chun vắng bóng khỏi ngành giải trí xứ Hàn.