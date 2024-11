Dấu chấm hết cho Casemiro?

Cựu ngôi sao của Real Madrid từng được coi là "lá chắn thép" trong tuyến giữa của “Quỷ đỏ”, nhưng giờ đây, anh đang trở thành mắt xích yếu trong đội hình của HLV Ruben Amorim.

Cách đây chưa lâu, Casemiro là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới, được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định và bản lĩnh cho Man United. Được mang về với giá 70 triệu bảng vào mùa hè 2022, anh nhanh chóng chứng tỏ giá trị của mình.

Những pha tắc bóng chính xác, khả năng đọc tình huống sắc bén, và sự vững vàng trong các trận đấu quan trọng giúp Manchester United giành được những chiến thắng quan trọng, đặc biệt là cúp Liên đoàn và một suất dự Champions League. Nhưng giờ đây, trong bối cảnh đội bóng đang tìm kiếm một triết lý mới dưới thời Ruben Amorim, sự sa sút của Casemiro là cú sốc lớn.

Trận đấu với Ipswich Town thuộc vòng 12 Premier League hôm 24/11 phơi bày tất cả điểm yếu mà Casemiro đang gặp phải. Trước một đội bóng mới trở lại Premier League và không được đánh giá cao, Manchester United gặp rất nhiều khó khăn.

Trong một hệ thống 3-4-2-1 mà Amorim yêu cầu, Casemiro không thể đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe. Anh không còn đủ tốc độ và sự linh hoạt để tranh chấp bóng, đồng thời thiếu sự kết nối cần thiết giữa các tuyến.

Đặc biệt trong hiệp một, Casemiro liên tục bị vượt qua bởi những cầu thủ trẻ trung, năng động của Ipswich. Pha bóng dẫn đến bàn gỡ hòa của Ipswich chỉ ra rõ sự thiếu ổn định trong khả năng phòng ngự của cựu ngôi sao Real Madrid, khi anh không kịp gây áp lực lên Omari Hutchinson.

HLV Ruben Amorim là người theo đuổi lối chơi tấn công mạnh mẽ, với sự chủ động trong pressing và khả năng luân chuyển bóng nhanh. Tuy nhiên, Casemiro dường như không còn phù hợp với yêu cầu đó.

Do phải liên tục tham gia vào cả tấn công lẫn phòng ngự, ngôi sao người Brazil không thể duy trì được sự hiệu quả như trước. Cựu tiền vệ của Real Madrid vốn nổi bật với khả năng đánh chặn và bảo vệ hàng thủ, nhưng khi yêu cầu chơi đa chiều hơn, Casemiro tỏ ra thiếu sức bền và khả năng chuyển hóa tình huống nhanh chóng.

Điều này càng rõ ràng khi anh đá cặp cùng Christian Eriksen, một cầu thủ cũng đang bước vào những năm cuối sự nghiệp. Trong khi Eriksen có khả năng điều phối bóng khá tốt, sự thiếu hụt về thể lực của cả hai khiến Manchester United bị áp đảo bởi Ipswich.

Sau trận đấu, không ít cổ động viên lên tiếng chỉ trích Casemiro, cho rằng anh không còn đủ khả năng cầm trịch tuyến giữa như trước. Trên mạng xã hội, không ít người khẳng định rằng tiền vệ người Brazil sẽ không còn cơ hội đá chính dưới thời Amorim nếu anh không cải thiện phong độ.

Thực tế, Amorim không có nhiều sự lựa chọn trong trận đấu ra mắt. Những cầu thủ như Mason Mount và Manuel Ugarte chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị do chưa đạt thể trạng tốt nhất. Nhưng màn trình diễn kém thuyết phục của Casemiro khiến người hâm mộ lo ngại rằng, kể cả khi đội hình đầy đủ, anh vẫn khó giữ được vị trí chính thức.

Việc Casemiro sa sút không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, mà còn tác động nghiêm trọng đến toàn bộ hệ thống của Manchester United. Trong sơ đồ 3-4-2-1, tuyến giữa đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Casemiro, trong giai đoạn phong độ cao, từng là chìa khóa để bảo vệ hàng phòng ngự và giúp đội bóng giành chiến thắng. Nhưng khi anh không còn đủ sức mạnh để đối đầu với đối thủ, Manchester United sẽ mất đi sự chắc chắn mà họ đã từng có.

Với những khó khăn trong việc xây dựng một đội hình phù hợp, HLV Amorim sẽ phải tìm ra giải pháp trong việc thay đổi tuyến giữa. Một khả năng là kéo Bruno Fernandes xuống đá thấp để tận dụng khả năng phân phối bóng của anh, đồng thời kết hợp với những cầu thủ trẻ như Kobbie Mainoo, người có thể mang lại sự linh hoạt và năng lượng mới. Ngoài ra, việc bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông có thể là một phương án cần thiết.

Trận hòa trước Ipswich là cái tát cảnh tỉnh đối với Casemiro và Manchester United. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ một người hùng, anh dần trở thành một vấn đề mà Amorim phải giải quyết. Nếu không thể cải thiện phong độ và thích nghi với yêu cầu của lối chơi mới, Casemiro sẽ khó có thể duy trì vị trí của mình tại Manchester United.

Thử thách dành cho HLV Amorim rất lớn. Ông không chỉ phải xây dựng một đội bóng mới, mà còn phải đưa ra quyết định liệu Casemiro có thể là một phần trong hệ thống hay đã đến lúc đội bóng tìm kiếm một nhân tố mới.

