Dấu chấm hết cho Atletico Madrid

Ánh đèn sân vận động Canary Islands tắt dần, để lại những gương mặt thất thần của các cầu thủ Atletico Madrid. Bàn thua phút bù giờ trước Las Palmas không chỉ là một thất bại đơn thuần, mà còn là biểu tượng cho sự sụp đổ toàn diện của một đế chế từng được coi là bất khả xâm phạm tại La Liga.

Với trận thua sốc này, khoảng cách giữa Atletico và đội đầu bảng Barcelona đã nới rộng lên thành 10 điểm - một con số đáng báo động. Tờ Marca không ngần ngại sử dụng cụm từ "giương cờ trắng" để mô tả thực trạng của thầy trò Diego Simeone trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, AS thẳng thắn cho rằng "Atletico đang nối dài cơn ác mộng" của mình.

Không ai có thể ngờ rằng đội bóng đã chi ra 180 triệu euro để tăng cường lực lượng trong hè 2024 lại rơi vào tình cảnh thảm hại như hiện tại. Điều đáng nói, Las Palmas - đội đang phải chật vật trong cuộc chiến trụ hạng - đã khiến "Gấu" Madrid phải nếm trải thêm một thất bại cay đắng nữa trong mùa giải này.

Trận đấu tại Canary Islands phơi bày tất cả những điểm yếu chí tử của Atletico. Đội bóng từng nổi tiếng với lối phòng ngự kiên cường và tinh thần chiến đấu bất khuất giờ đây không còn là chính mình. Họ để Las Palmas - một đội bóng với nguồn lực khiêm tốn hơn nhiều - áp đảo và ghi bàn thắng quyết định vào những phút cuối.

Jose Maria Gimenez, dù vừa có trận đấu La Liga thứ 250 trong màu áo Atletico, lại không thể hiện được bản lĩnh của một trụ cột nơi hàng thủ. Sự trở lại của Angel Correa sau án phạt cấm thi đấu 5 trận cũng không mang lại hiệu quả như mong đợi. Trong khi đó, thủ môn Horkas của Las Palmas lại trở thành người hùng với những pha cứu thua xuất sắc, khiến hàng công Atletico bất lực hoàn toàn.

Đây không phải là trận thua cay đắng đầu tiên của Atletico trong mùa giải này. Những thất bại trước những cái tên không mấy nổi bật như Leganes, Getafe và giờ là Las Palmas đã dần xé nát hình ảnh của một Atletico bất khả chiến bại. Nhưng có lẽ cú sốc lớn nhất chính là việc bị loại khỏi Champions League bởi kình địch cùng thành phố Real Madrid - một đòn giáng mạnh vào tâm lý của toàn đội.

Kể từ thời điểm đó, đoàn quân của Simeone dường như đánh mất hoàn toàn bản sắc. Lối chơi mờ nhạt, thiếu sức sống và không còn sự quyết liệt vốn có đã trở thành đặc điểm nhận dạng mới của Atletico trong những trận đấu gần đây.

Họ sụp đổ ngay trên sân nhà trước Barcelona ở vòng 28 La Liga, bị Espanyol cầm hoà, thua tiếp Barcelona ở bán kết Copa del Rey. Hai chiến thắng trước Sevilla và Real Valladolid trở thành những điểm sáng hiếm hoi trong chuỗi ngày tăm tối của Atletico, trước khi CLB chạm đáy thất vọng với việc trắng tay trước Las Palmas.

Những giọt mồ hôi, nước mắt và tiền bạc đổ ra trong mùa giải này dường như chỉ đổi lại một con số 0 tròn trĩnh. Những sự đầu tư về nhân sự mạnh mẽ trong hè 2024 của Atletico đang tỷ lệ nghịch với thành tích đội bóng có được tới nay.

Mùa hè tới đây hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian đầy biến động tại Metropolitano. Một cuộc "đại phẫu" có lẽ là điều cần thiết nếu Atletico không muốn chứng kiến thêm những mùa giải thảm họa như thế này.

Câu hỏi đang được đặt ra là: Phải chăng đây thực sự là "dấu chấm hết" cho một Atletico hùng mạnh mà chúng ta từng biết đến? Hay đội bóng này vẫn còn cơ hội để phục hưng và tìm lại ánh hào quang trong tương lai?

