‘Dấu ấn Việt Nam’ nhìn từ 9 thành tựu nổi bật của Vingroup năm 2025

Vinhomes - nhà phát triển bất động sản của năm: 2025 được xem là năm bứt phá chưa từng có trong lịch sử 17 năm của Vinhomes, khi khởi công và ra mắt 13 dự án với tổng quy mô hơn 20.000 ha. Nổi bật là Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) - siêu đô thị ESG++ đầu tiên tại Việt Nam, ứng viên chính thức đầu tiên của bình chọn toàn cầu “7 kỳ quan đô thị tương lai”; Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội) quy mô hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư 925.000 tỷ đồng - siêu đô thị lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Vinhomes cũng trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản của năm khu vực Đông Nam Á” tại DOT Property Southeast Asia Awards 2025.