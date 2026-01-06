‘Dấu ấn Việt Nam’ nhìn từ 9 thành tựu nổi bật của Vingroup năm 2025

VinFast lập kỷ lục dẫn đầu thị trường ôtô Việt: Năm 2025, doanh số toàn cầu của VinFast dự kiến gần 200.000 xe, riêng tại Việt Nam chiếm khoảng 30% thị phần (cao gấp 2–3 lần các hãng nước ngoài). Thương hiệu gây ấn tượng khi ra mắt 6 mẫu ôtô điện mới, nổi bật là MPV 7 chỗ Limo Green và Lạc Hồng - mẫu xe siêu sang đầu tiên của Việt Nam, có cả phiên bản chống đạn. Cùng với đó, VinFast sở hữu gần 400 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, vượt xa các đối thủ, tạo lợi thế hậu mãi vượt trội. Ở mảng xe máy điện và xe buýt điện, VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.
Ghi dấu ấn doanh nghiệp tư nhân trong thực thi “bộ tứ trụ cột”: Hưởng ứng 4 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 68, Vingroup mở rộng thêm 2 trụ cột chiến lược, gồm Hạ tầng và Năng lượng xanh. VinSpeed triển khai 2 tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh; VinEnergo khởi công loạt dự án năng lượng sạch tại Hải Phòng, Hà Tĩnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050. Năm 2025, Vingroup cũng lập kỷ lục với 18 dự án mới được khởi công, động thổ, ra mắt trên toàn quốc, khẳng định vai trò tiên phong trong hiện thực hóa “bộ tứ trụ cột” và kiến tạo tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế.
Triển lãm A80 - “Sân khấu kỷ lục” tại VEC đón hơn 10 triệu lượt khách: Trong không khí tự hào kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm: Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” trở thành tâm điểm. Với vai trò đồng tổ chức và “chủ nhà”, Vingroup kiến tạo “sân khấu kỷ lục” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) cho sự kiện trưng bày quy mô lớn. Đằng sau thành công ấy là bộ máy vận hành khổng lồ gần 400 đơn vị thi công, hơn 31.300 nhân sự hỗ trợ. Nhờ đó, trong 19 ngày mở cửa, Triển lãm đã vận hành trơn tru, thu hút tới hơn 10 triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Cao điểm, có ngày sự kiện đón gần 1,3 triệu lượt người.
Cổ phiếu VIC tăng 8 lần, vốn hóa Vingroup vượt 1 triệu tỷ đồng: Trên thị trường chứng khoán, Vingroup là hệ sinh thái hiếm hoi sở hữu 4 mã niêm yết: VIC, VHM, VRE, VPL. Nổi bật, VIC tăng gấp 8 lần năm 2025, đưa vốn hóa Vingroup vượt 1 triệu tỷ đồng - mức cao nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam. Đà tăng giúp tài sản ròng của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đạt 30 tỷ USD, xếp 71 thế giới (23/12/2025). Cổ phiếu VIC liên tục lập kỷ lục, phản ánh niềm tin thị trường vào chiến lược dài hạn của Vingroup trong lĩnh vực mang tính động lực quốc gia như hạ tầng, công nghiệp - công nghệ, phát triển đô thị, năng lượng xanh.
Vinhomes - nhà phát triển bất động sản của năm: 2025 được xem là năm bứt phá chưa từng có trong lịch sử 17 năm của Vinhomes, khi khởi công và ra mắt 13 dự án với tổng quy mô hơn 20.000 ha. Nổi bật là Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) - siêu đô thị ESG++ đầu tiên tại Việt Nam, ứng viên chính thức đầu tiên của bình chọn toàn cầu “7 kỳ quan đô thị tương lai”; Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội) quy mô hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư 925.000 tỷ đồng - siêu đô thị lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Vinhomes cũng trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất được vinh danh “Nhà phát triển bất động sản của năm khu vực Đông Nam Á” tại DOT Property Southeast Asia Awards 2025.
Kiến tạo công trình biểu tượng quốc gia: Năm 2025, Vingroup khẳng định tầm vóc với loạt công trình biểu tượng. Nổi bật là Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) - “Kỳ tích Cổ Loa” thời hiện đại, quy mô hơn 90 ha, lớn nhất Đông Nam Á và thuộc top 10 thế giới. Công trình hoàn thành sau gần 10 tháng, vượt tiến độ, đưa Việt Nam lên bản đồ Expo toàn cầu. Cùng năm, Vingroup khởi công Sân vận động Trống Đồng đạt chuẩn FIFA, diện tích 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ - lớn nhất thế giới, đồng thời sở hữu mái che đóng mở lớn nhất toàn cầu. Công trình hứa hẹn là biểu tượng quốc gia mới, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thể thao, văn hóa quốc tế.
Hình mẫu doanh nghiệp vì cộng đồng: Năm qua, thông qua Quỹ Thiện Tâm, Vingroup đóng góp 1.000 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiên tai. Lũy kế từ khi thành lập, Tập đoàn dành gần 32.000 tỷ đồng cho an sinh - nhân đạo, hỗ trợ hơn 10 triệu người tại 34 tỉnh, thành. Đóng góp bền bỉ này giúp Quỹ Thiện Tâm nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có Human Act Prize 2025. Song song thiện nguyện, Vingroup tiên phong thúc đẩy ESG và chuyển đổi xanh, đồng hành cùng các địa phương hướng tới mục tiêu Net Zero 2050. Cuối năm 2025, Tập đoàn ra mắt Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận chuẩn quốc tế cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.
VinFuture - biểu tượng mới của khoa học vì nhân loại: Sau 5 mùa giải, VinFuture trở thành giải thưởng khoa học - công nghệ uy tín hàng đầu thế giới, với 6.132 đề cử từ gần 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, tôn vinh 48 nhà khoa học. Nhiều nhà khoa học đạt giải VinFuture tiếp tục giành Nobel, cho thấy tầm nhìn của giải thưởng từ Việt Nam. Với công trình được vinh danh, tạo ra tác động, góp phần định hình tương lai, VinFuture đưa Việt Nam trở thành điểm đến uy tín của giới khoa học toàn cầu. Hành trình 5 năm của VinFuture chứng minh một quốc gia đang phát triển như Việt Nam hoàn toàn có thể đặt mình vào trung tâm bản đồ khoa học thế giới bằng niềm tin, sự đầu tư và tinh thần bền bỉ phụng sự con người.
Robot hình người “make in Vietnam” ra mắt thế giới: Năm 2025, Vingroup đưa Việt Nam lên bản đồ robot hình người toàn cầu với các sản phẩm trình diễn của VinMotion và VinRobotics, hướng tới thị trường quốc tế và tiêu chuẩn toàn cầu. Bước tiến quan trọng sẽ diễn ra tại CES 2026, nơi VinMotion dự kiến ra mắt thế hệ robot thứ 2. Sự xuất hiện của robot hình người “make in Vietnam” mở ra nhiều ứng dụng trong dịch vụ, y tế, công nghiệp và môi trường khắc nghiệt, đồng thời thể hiện tinh thần đột phá khoa học - công nghệ theo Nghị quyết 57, khẳng định hình ảnh một Việt Nam hiện đại trong tương lai.