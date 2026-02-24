Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Chặng đường phát triển của đất nước 5 năm qua đã được tổng kết trong cuốn sách "Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII".

Cuốn sách Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổng kết những thành tựu nổi bật của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, mới ra mắt bạn đọc ngày 24/2, tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá đây là công trình nghiên cứu công phu, là một ấn phẩm góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy niềm tin phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại sự kiện ra mắt sách. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách nêu lên những bước tiến của Việt Nam trong 5 năm qua. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Vững bước đổi mới, tích cực hội nhập và phát triển, tập trung khắc họa về những thành tựu nổi bật đạt được của đất nước trên các lĩnh vực, từ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Phần II: Vai trò, vị thế và uy tín quốc tế, khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 40 năm đổi mới, “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế” của đất nước được nâng lên một tầm cao mới.

Cuốn sách Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Phần III: Khát vọng vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới, cuốn sách đã dự báo bối cảnh thế giới và khu vực; nhận diện những thời cơ và thách thức đan xen; làm rõ triển vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết cuốn sách có hệ thống luận cứ khoa học, chặt chẽ, số liệu và tư liệu phong phú, thể hiện cụ thể các thành tựu quan trọng của đất nước đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.