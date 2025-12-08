Đất trung tâm khan hiếm, căn hộ 3 phòng ngủ vị trí đẹp được săn đón

Loại hình căn hộ cao cấp, diện tích lớn ngày càng được khách hàng có điều kiện ưa chuộng nhờ an ninh, tiện ích đồng bộ và chất lượng sống vượt trội giữa trung tâm TP.HCM.

Mức độ quan tâm của thị trường với căn hộ khu vực trung tâm TP.HCM chiếm đến 45% trong quý III/2025. Nhóm căn hộ 3 phòng ngủ diện tích lớn ở vị trí đắc địa đang được săn đón do đáp ứng nhu cầu của gia đình đa thế hệ, thuận tiện di chuyển và dễ dàng tiếp cận tiện ích hiện đại.

“Khát” nguồn cung căn hộ trung tâm

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy trong 10 tháng đầu năm 2025, dù chỉ chiếm 28% nguồn cung, căn hộ trung tâm thu hút đến 45% mức độ quan tâm, vượt trội so với nhà mặt phố (28%) hay nhà riêng (7%)...

Thị trường bất động sản TP.HCM ghi nhận sự quan tâm lớn đối với các căn hộ ở khu vực trung tâm.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động vĩ mô và chính sách, nhà đầu tư đang quay về giá trị thực của bất động sản, dẫn đến sự tập trung mạnh vào chung cư. Đáng chú ý, căn hộ hạng sang tại trung tâm thu hút sự quan tâm lớn. Riêng trong quý III/2025, mức độ quan tâm với phân khúc này tăng đến 168% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chung còn thận trọng.

“Sự tăng giá nhanh của đất nền và nhà riêng đang tạo áp lực tài chính cho người mua trung tâm, thúc đẩy xu hướng chuyển sang chung cư cao tầng với mức đầu tư hợp lý hơn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn sống, tiện ích, an ninh và kết nối thuận lợi”, chuyên gia từ Batdongsan.com.vn nhận định.

Hiện nay, định nghĩa “trung tâm” được mở rộng theo mô hình đô thị nén, không chỉ gồm quận 1 (cũ) mà còn là khu vực lân cận trong vòng 15 phút di chuyển như quận 3, 5, 10 (cũ) - nơi tập trung tòa nhà văn phòng, bệnh viện, trung tâm thương mại và dịch vụ truyền thống, mang đến nhịp sống hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa. Dù vậy, số lượng dự án mới ra mắt ở khu vực trung tâm gần như “đếm trên đầu ngón tay”.

Không dễ tìm căn hộ diện tích lớn, nằm giữa trung tâm, có hai view hướng về thành phố năng động.

Trong khi đó, sau sáp nhập, TP.HCM (mới) có diện tích hơn 6.700 km2, dân số vượt 14 triệu người. Vì vậy, nhu cầu nhà ở vốn cao, lại được dự báo tiếp tục tăng mạnh.

Kiều by KITA - căn hộ cao cấp diện tích lớn ngay trung tâm

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ trung tâm TP.HCM tiếp tục khan hiếm, dự án căn hộ cao cấp Kiều by KITA nổi lên như lựa chọn hiếm có cho người muốn sở hữu không gian sống cao cấp ở trung tâm.

Dự án tọa lạc mặt tiền đường Trần Hưng Đạo (quận 5 cũ), cách chợ Bến Thành vài phút di chuyển, kết nối thuận tiện các khu trung tâm khác và thừa hưởng trọn tiện ích sống sôi động, từ thương mại, dịch vụ đến giáo dục - y tế.

Điểm đặc biệt là căn hộ tại đây được thiết kế thoáng rộng, điển hình căn 3 phòng ngủ đều có diện tích từ 120 m2 trở lên, mang đến không gian sống thoải mái và tầm nhìn đẹp hướng về thành phố. Nhờ nội thất cao cấp được bàn giao đồng bộ, từ bếp điện từ, máy hút mùi, bồn rửa chén Hafele đến thiết bị vệ sinh Grohe cùng hệ thống chuông cửa Commax… cư dân có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi, hiện đại từ ngày đầu tiên về sống.

Kiều by KITA là một trong những dự án ở khu vực trung tâm TP.HCM cung cấp căn hộ diện tích lớn, mang đến không gian sống thoải mái cho cư dân.

Dự án còn tích hợp đầy đủ tiện ích nội khu đẳng cấp như hồ bơi skyview, phòng gym và yoga, khu vui chơi trẻ em, phòng yến tiệc, khu tiếp khách ngoài trời…

Đáng chú ý, 100% sổ hồng của căn hộ sẵn sàng trao tay khách hàng ngay khi nhận nhà, cho thấy tính pháp lý vững vàng của dự án. Điểm thu hút của dự án Kiều by KITA còn đến từ chính sách bán hàng win-win với người mua, nhờ hỗ trợ cho vay lên đến 70% giá trị căn hộ từ ngân hàng thương mại. Khách hàng chỉ cần thanh toán 40% là nhận nhà và có thể thanh toán 1% trong vòng 12 tháng kể từ khi thanh toán đợt 1.

Khu vực thang máy của dự án được chủ đầu tư chăm chút kỹ lưỡng, tạo sự riêng tư với 4 thang máy cho 7 căn hộ mỗi tầng.

Đồng thời, những vị khách đăng ký tham quan và trải nghiệm dự án nếu quyết định đặt cọc nhanh sẽ nhận ưu đãi lớn, đồng thời đặt mua bao nhiêu sẽ được chiết khấu bấy nhiêu. Với khách hàng thanh toán đúng hẹn, chủ đầu tư cũng chiết khấu thêm 1,5% sau khi đã trừ các ưu đãi này.

Ngoài ra, cư dân Kiều by KITA còn được miễn phí quản lý trong vòng 24 tháng kể từ khi nhận nhà, với toàn bộ hoạt động vận hành và bảo trì do CBRE đảm nhận.