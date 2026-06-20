Đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai, khi điểm số không còn là duy nhất

Trong một thế giới đầy biến động, năng lực dẫn dắt không đến từ việc học vẹt câu trả lời mà từ tư duy phản biện, lòng trắc ẩn và bản lĩnh được rèn đúc qua trải nghiệm thực tế.

Ông Craig Lewis (Hiệu trưởng Ardingly College Việt Nam) ra một thực tế đáng suy ngẫm: Khoảng 85% nhà tuyển dụng trên thế giới báo cáo tình trạng thiếu hụt kỹ năng lãnh đạo.

Khoảng 85% nhà tuyển dụng trên thế giới báo cáo tình trạng thiếu hụt kỹ năng lãnh đạo, sự thiếu hụt này không phải ở khía cạnh bằng cấp hay chuyên môn, mà là những năng lực như tư duy rõ ràng, khả năng kết nối con người, ra quyết định trong áp lực và dẫn dắt tập thể. Trong khi đó, cứ 5 người trẻ thuộc thế hệ Gen Z lại có một người cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng cho tương lai.

Đây là thực tế đáng suy ngẫm mà ông Craig Lewis đưa ra tại sự kiện “Giới thiệu mô hình trường nội trú Anh” diễn ra ở Dinh thự riêng của Đại sứ Anh (Hà Nội) ngày 18/6.

Trong khi đó, theo dự báo mà các diễn giả dẫn lại, đến năm 2050, châu Á sẽ đóng góp hơn một nửa GDP toàn cầu. Những người định hình tương lai đó sẽ bước ra từ chính những lớp học đang được xây dựng từ ngày hôm nay.

Việt Nam nói riêng và khu vực ASEAN nói chung đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ về tầng lớp trung lưu cùng khát vọng hội nhập sâu sắc. Do đó, nhu cầu về những nhân sự thông thạo ngoại ngữ, có tư duy toàn cầu nhưng am hiểu tri thức bản địa trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nhận định về bài toán nhân lực này, ông Craig Lewis chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa khát vọng và năng lực thực tế:

“Tầng lớp trung lưu của Việt Nam đang tăng trưởng. Khát vọng ASEAN của quốc gia là có thật. Những học sinh tốt nghiệp thông thạo tiếng Anh và có tư duy toàn cầu đang được cần đến một cách cấp thiết. Nhưng khát vọng mà thiếu đi năng lực lãnh đạo để gánh vác thì cũng chỉ đi được đến một giới hạn nhất định.”

Năng lực gánh vác đó phải được tích lũy từ môi trường đa văn hóa, nơi người trẻ học cách tôn trọng sự khác biệt. Khi những học sinh từ các nền tảng khác nhau cùng hợp tác giải quyết một vấn đề thực tế, họ sẽ khám phá ra những giải pháp sáng tạo vượt trội mà không một nền văn hóa đơn lẻ nào có thể tìm ra một mình.

Từ góc độ giáo dục, ông Tom Scully (Giám đốc Vận hành Ardingly College UK) đặt vấn đề: “Làm thế nào để chúng ta chuẩn bị cho những người trẻ không chỉ để vượt qua các kỳ thi mà là để bước vào cuộc sống?".

Theo ông, ngày nay, thành công không còn được định nghĩa duy nhất bằng điểm số hay thư mời nhập học đại học... Nó được định nghĩa bởi một điều rộng lớn hơn gồm khả năng tư duy độc lập, năng lực lãnh đạo một cách tự tin, khả năng thích ứng trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, và việc thấu hiểu vị trí của bản thân trong cả cộng đồng địa phương lẫn toàn cầu.

Ông cho rằng để giải quyết bài toán cốt lõi này, xu hướng giáo dục hiện đại đang dịch chuyển trọng tâm sang mô hình phát triển toàn diện, nơi học sinh được xây dựng tư duy, kỹ năng và tính cách để thích ứng mạnh mẽ.

Ông Jamie Large (Giám đốc Ardingly College International Limited) chia sẻ tại sự kiện.

Từ thực tế về phương pháp định hình tính cách học sinh tại môi trường nội trú Anh, ông Jamie Large (Giám đốc Ardingly College International Limited) nhấn mạnh rằng các giáo viên luôn khuyến khích những câu hỏi mở mang tính sáng tạo và tập trung vào bản sắc cá nhân.

Họ thường xuyên đặt ra các câu hỏi để kích thích tư duy của học sinh: “Em nghĩ gì về điều này? Tại sao góc nhìn của em lại quan trọng? Kiến thức của em được xây dựng như thế nào? Những định kiến và thiên kiến của em là gì? Và điều này ảnh hưởng đến người khác như thế nào?”.

Khi học sinh được dẫn dắt để tự trả lời những câu hỏi này, các em không chỉ tiếp thu kiến thức một cách chủ động mà còn xây dựng lòng kiên cường cùng sự tự tin vào ý tưởng của chính mình. Thành tựu lớn nhất của một người trẻ không nằm ở những tấm bằng danh giá, mà là việc họ học được cách tin tưởng vào năng lực bản thân và làm chủ lộ trình phát triển.

Giáo dục hiện đại, vì vậy, không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị cho các kỳ thi học thuật ngắn hạn. Đó là một hành trình dài hạn để chuyển đổi con người, nuôi dưỡng nên một thế hệ tương lai sẵn sàng bước vào một thế giới không ngừng thay đổi với tư duy sâu sắc, lòng thấu cảm và một tầm nhìn bền vững.

Ngài Iain Frew phát biểu tại sự kiện. Tham gia và phát biểu tại sự kiện còn có ông Iain Frew (Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam), ông Tạ Ngọc Trí (Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT) và nhiều chuyên gia giáo dục khác. Trong bài phát biểu khai mạc, ngài Iain Frew (Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam) cho biết Vương quốc Anh và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác lâu dài và ngày càng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đây cũng là một trong những trụ cột quan trọng trong tuyên bố chung khi hai quốc gia nâng cấp quan hệ ngoại giao lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong khuôn khổ chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 10 năm ngoái. "Trong nhiều thập kỷ, giáo dục đã trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác năng động và có tác động sâu rộng nhất giữa hai quốc gia chúng ta. Mỗi năm, hàng nghìn sinh viên Việt Nam lựa chọn Vương quốc Anh làm điểm đến du học. Đồng thời, chúng tôi cũng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các chương trình giáo dục xuyên quốc gia của Anh tại Việt Nam, mang các bằng cấp và phương pháp giáo dục của Anh đến gần hơn với cộng đồng địa phương", ông nói.