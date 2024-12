'Đào, phở và piano' trượt top 15 đề cử Oscar

Danh sách rút gọn hạng mục Phim quốc tế xuất sắc của Oscar lần thứ 97 mới được Viện hàn lâm công bố. Tác phẩm "Đào, phở và piano" không có tên trong danh sách.

Theo Variety, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách rút gọn của một số hạng mục Oscar 2025. Đáng chú ý, ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc, trong số 15 tác phẩm điện ảnh được chọn, không có tên Đào, phở và piano (đạo diễn Phi Tiến Sơn), đại diện Việt Nam tại Oscar.

Danh sách 15 bộ phim nói trên gồm Armand, Dahomey, Emilia Pérez, Flow, From Ground Zero, The Girl With the Needle, How to Make Millions before Grandma Dies, I’m Still Here, Kneecap, Santosh, The Seed of the Sacred Fig, Touch, Universal Language, Waves, Vermiglio.

How to Make Millions before Grandma Dies (tựa Việt: Gia tài của ngoại) đến từ đạo diễn Pat Boonnitipat là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách nói trên. Bộ phim ra mắt vào tháng 6, từng tạo nên cơn sốt trên nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đào, phở và piano là tác phẩm của biên kịch, đạo diễn Phi Tiến Sơn. Phim được đầu tư kinh phí 20 tỷ đồng . Cuối tháng 9, tác phẩm được chọn dự giải Oscar lần thứ 97.

Đào, phở và piano là tác phẩm của biên kịch, đạo diễn Phi Tiến Sơn.

Phim lấy cảm hứng từ cuộc chiến 60 ngày đêm vào cuối năm 1946, đầu năm 1947 của quân dân Hà Nội với câu chuyện tình yêu của anh tự vệ (Doãn Quốc Đam đảm nhận) và cô tiểu thư Hà thành (Cao Thùy Linh). NSƯT Trần Lực, NSƯT Trung Hiếu, Doãn Quốc Đam, ca sĩ Tuấn Hưng... cũng góp mặt trong phim.

Bộ phim từng tạo cơn sốt khi ra rạp. Dự án thu hút sự quan tâm, bàn luận của khán giả yêu phim trên cả nước. Ban đầu, bộ phim chỉ chiếu tại một địa điểm duy nhất là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội). Sau đó, do hiệu ứng truyền miệng, thông tin, hiệu ứng về tác phẩm được lan tỏa rộng rãi.

Sau đó, phim được chiếu tại các cụm rạp của hệ thống Cinestar, Beta Cinema trên toàn quốc. Ở nhiều địa phương, khán giả phải xếp hàng dài để mua vé vào rạp, do không thể đặt online thông qua website nhà rạp.

Trước Đào, phở và piano, danh sách các phim Việt Nam từng dự tranh hạng mục Phim quốc tế xuất sắc (tên cũ: Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc) của Oscar bao gồm Mùi đu đủ xanh (1993), Bụi hồng (1996), Ba mùa (1997), Mùa hè chiều thẳng đứng (2000), Mùa len trâu (2005), Chuyện của Pao (2006), Áo lụa Hà Đông (2007), Đừng đốt (2009), Khát vọng Thăng Long (2011), Mùi cỏ cháy (2012), Trúng số (2015), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015), Cha cõng con (2017), Cô ba Sài Gòn (2018), Hai Phượng (2019), 578: Phát đạn của kẻ điên (2022).

Song, ngoại trừ Mùi đu đủ xanh, chưa có tác phẩm nào tiến vào vòng 5 đề cử cuối cùng của hạng mục.