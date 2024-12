130.000 khán giả đến concert Anh trai ở Hưng Yên

Ban tổ chức concert Anh trai vượt ngàn chông gai ở Hưng Yên thông báo số lượng khán giả tham gia là 130.000 người.

Chiều 17/12, ban tổ chức Anh trai vượt ngàn chông gai công bố có hơn 130.000 khán giả đến tham gia và ủng hộ concert 2 tại Hưng Yên. Theo ban tổ chức, số liệu nói trên được đo lường bằng hệ thống FootFall tại Ocean Park 2,3.

"Concert trở thành sự kiện văn hoá lễ hội có lượng người tham dự đông kỷ lục tại đây. Cảm ơn các đối tác hỗ trợ đã cùng tạo nên một ngày hội đáng nhớ vào ngày 14/12", ban tổ chức concert Anh trai vượt ngàn chông gai thông báo.

Concert Anh trai ở Hưng Yên với sự tham gia của 31 anh tài, cùng dàn khách mời gồm nhóm nhạc LUNAS, ca sĩ Trúc Nhân, Đan Trường, Ngô Kiến Huy.

Sân khấu được đầu tư, hệ thống ánh sáng, bối cảnh, kỹ xảo 3D hoành tráng. Ngoài sân khấu chính rộng tới 70 m, concert còn có sân khấu phụ ở phía trước kèm theo bàn nâng có thể di chuyển, chạy dọc qua khu vực Cá lớn. BTC bố trí 11 đèn LED lớn khắp các góc giúp khán giả ở khu vực nào cũng có thể dễ dàng theo dõi chương trình. Ê-kíp Anh trai vượt ngàn chông gai cho thấy nỗ lực, chỉn chu trong việc đưa người hâm mộ tới trải nghiệm một concert đẳng cấp quốc tế và đây là điều rất đáng ghi nhận.

Song khâu tổ chức, âm thanh ở concert còn nhiều bất cập. Sau concert 2, ban tổ chức xác nhận sẽ tiến hành đêm nhạc thứ 3 tại TP.HCM vào tháng 3/2025.

Một ngày trước, ê-kíp sản xuất Anh trai “say hi” xác nhận 2 concert của chương trình diễn ra ngày 7/12 và 9/12 tại Hà Nội thu hút 90.000 khán giả (số liệu theo đơn vị bán vé).

“Chúng tôi trân trọng tri ân sự tham gia và hỗ trợ của hơn 100.000 người trong 2 đêm Anh trai ‘say hi’ tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đó là tình yêu của 90.000 khán giả hâm mộ khắp cả nước (số liệu đơn vị bán vé cung cấp) cùng sự hỗ trợ vô giá đến từ lãnh đạo các cấp và hơn 10.000 nhân sự hỗ trợ thuộc các Bộ ban ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, ban quản lý SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, ê-kíp, hậu cần, nhà tài trợ, 30 anh trai, đặc biệt các chiến sĩ công an, an ninh, bảo an và hướng dẫn viên túc trực 24/7 đã cùng tạo nên dấu ấn lịch sử mới cho ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo nội dung tại Việt Nam”, ê-kíp Anh trai “say hi” thông báo.