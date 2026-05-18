DAO Music Entertainment hợp tác The Orchard đưa nhạc Việt ra thế giới

DAO Music Entertainment vừa công bố hợp tác chiến lược cùng The Orchard, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình đưa âm nhạc Việt vươn tầm quốc tế.

DAO Music Entertainment - hệ sinh thái âm nhạc hàng đầu Việt Nam - chính thức ký kết hợp tác chiến lược với The Orchard - đơn vị phân phối âm nhạc và cung cấp dịch vụ nghệ sĩ, hãng đĩa hoạt động tại hơn 50 thành phố trên toàn cầu. Thỏa thuận đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình đưa âm nhạc Việt vươn tầm quốc tế.

Ở hai vị thế khác nhau nhưng chung định hướng phát triển, DAO Music Entertainment đại diện cho hệ sinh thái âm nhạc đang dẫn dắt thị trường trong nước, trong khi The Orchard giữ vai trò quan trọng trong chuỗi phân phối quốc tế. Sự kết hợp này không dừng lại ở một thỏa thuận thương mại, mà là bước đi mang tính chiến lược dài hạn, cùng hướng đến “đưa âm nhạc Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu một cách bài bản và bền vững”.

Nền tảng cùng DAO kết nối đối tác âm nhạc toàn cầu

Thành lập năm 2020 bởi CEO kiêm founder Đào Sỹ Chiến, DAO Music Entertainment được xây dựng theo mô hình hệ sinh thái toàn diện gồm sản xuất âm nhạc, phát triển nghệ sĩ, marketing, phân phối nhạc số và vật lý, quản lý, khai thác bản quyền xuất bản (publishing) cùng nền tảng thương mại trực tiếp đến người hâm mộ (direct-to-fan).

CEO kiêm founder Đào Sỹ Chiến của DAO Music Entertainment.

Sứ mệnh của DAO là xây dựng hệ sinh thái trọng tâm âm nhạc bền vững, mang tư duy tiên phong bằng cách trao quyền cho nghệ sĩ, củng cố các mối quan hệ hợp tác và thúc đẩy đổi mới trong ngành. Đồng thời, DAO hướng đến cung cấp các giải pháp sáng tạo, tạo tác động và phát triển một cộng đồng năng động, góp phần nâng tầm âm nhạc Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Với định hướng chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, DAO không chỉ là đối tác của thế hệ nghệ sĩ và hãng thu âm trong nước, mà còn đóng vai trò trong việc định hình mô hình vận hành chuyên nghiệp cho ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam. Đây cũng chính là nền tảng giúp doanh nghiệp tự tin mở rộng ra thị trường toàn cầu.

The Orchard có thể mang đến điều gì cho nhạc Việt?

Thông qua hợp tác, DAO có thể tiếp cận mạng lưới phân phối toàn cầu cùng hệ sinh thái dịch vụ đa tầng của The Orchard, từ phân phối và marketing (digital lẫn vật lý), quảng cáo, hợp tác thương hiệu, quản lý bản quyền, kiếm tiền từ video, đồng bộ (sync) đến quản trị xuất bản, D2C cũng như quyền liên quan.

Không dừng ở hạ tầng, thế mạnh lớn của The Orchard nằm ở công nghệ cùng hệ thống dữ liệu minh bạch - nền tảng quan trọng giúp nghệ sĩ tối ưu doanh thu và phát triển khán giả quốc tế một cách có chiến lược. Hiện The Orchard là đối tác phân phối của nhiều hệ sinh thái âm nhạc độc lập lớn trên toàn cầu.

DAO có thể tiếp cận mạng lưới phân phối toàn cầu cùng hệ sinh thái dịch vụ đa tầng của The Orchard.

Đây cũng là mô hình DAO theo đuổi: Hệ sinh thái âm nhạc “made in Vietnam”, vận hành trên nền tảng quốc tế, hướng tới việc đưa nghệ sĩ Việt tham gia cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường toàn cầu.

Khi thị trường Việt sẵn sàng bước ra ngoài

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc Việt Nam tăng trưởng nhanh nhờ streaming và sự quan tâm từ quốc tế, hợp tác này giúp DAO nâng cao năng lực phân phối, tiếp cận hạ tầng, chuyên môn cũng như mạng lưới toàn cầu.

Quan trọng hơn, đây là cơ hội để nghệ sĩ Việt phát hành, quảng bá, tối ưu hóa doanh thu và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn ở thị trường quốc tế, đồng thời mở rộng khả năng hợp tác nghệ sĩ toàn cầu.

Ông Đào Sỹ Chiến chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng việc hợp tác The Orchard sẽ mở ra hướng đi rõ ràng hơn cho âm nhạc Việt trên bản đồ quốc tế. DAO được xây dựng như hệ sinh thái âm nhạc hoàn chỉnh, với mục tiêu kết nối Việt Nam với ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Sự đồng hành của The Orchard sẽ giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa tầm nhìn đó”.

Không chỉ là một thỏa thuận kinh doanh, sự kiện này còn là tín hiệu cho thấy âm nhạc Việt Nam đã sẵn sàng bước ra thế giới bằng chiến lược bài bản và dài hạn.