'Đảo địa ngục' của Yuna Vũ

Sau khi Mạnh Kiên ra về, Yuna Vũ trở thành người chơi được bàn luận nhiều nhất show hẹn hò Đảo thiên đường. Cá tính, thẳng thắn, vẻ ngoài nổi bật và có khả năng giao tiếp bằng nhiều ngoại ngữ là điểm mạnh của cô gái này.

Song cách hành xử của Yuna Vũ không tạo được thiện cảm cho các người chơi trong chương trình. Ở tập 9, cô tiếp tục nhận kết quả bất ngờ khi không có bất kỳ một chàng trai nào bình chọn trái tim.

Sự xuất hiện của Sung Ieon, 29 tuổi, diễn viên kiêm người mẫu ở Hàn Quốc, tại show hẹn hò Đảo thiên đường là điểm nhấn trong tập gần nhất lên sóng vào tối 7/9.

Ngay khi lộ diện, Sung Ieon thu hút ánh nhìn của các cô gái, với chiều cao nổi bật, vẻ ngoài điển trai, nam tính và cách nói chuyện nhẹ nhàng. “Bạn ấy là người gần với hình mẫu lý tưởng của tôi nhất”, Yuna Vũ nhận xét. Trong khi đó, Lee Rayeon chia sẻ: “Anh ấy rất đẹp trai”.

Trong vai trò là người chơi mới, Sung Ieon được trao cơ hội chọn lựa một cô gái để đi ăn riêng ở bên ngoài. Diễn viên 29 tuổi đã ngay lập tức quyết định Lee Rayeon.

Bữa ăn sáng của cả hai trôi qua khá nhẹ nhàng. Sung Ieon thể hiện sự quan tâm tới cô gái đồng hương và ngỏ ý muốn tìm hiểu thêm về Lee Rayeon. Nam diễn viên nói Lee Rayeon cuốn hút, nữ tính và dễ khiến các chàng trai rung động.

“Trước khi anh đến đây, em chỉ để ý và nói chuyện với anh Michael Trương. Nhưng hiện tại, anh ấy không như lúc trước. Thế nên em hơi lưỡng lự. Bây giờ, tình thế có sự thay đổi, vì có anh xuất hiện ở đây rồi”, Lee Rayeon nói với Sung Ieon trong bữa ăn.

Việc Lee Rayeon và Sung Ieon gặp gỡ chung khiến Michael Trương không vui. Chàng trai gốc Việt cho hay anh cảm thấy khó chịu khi chứng kiến cảnh Lee Rayeon đi ăn với người nào ông nào khác, ngoài anh.

Trở về sau buổi đi ăn, Sung Ieon đối diện với tình huống khó xử khi Yuna Vũ ngỏ ý muốn trò chuyện trước sự chứng kiến của nhiều người. Yuna Vũ không ngần ngại bày tỏ tình cảm với chàng trai người Hàn. Cô chất vấn đối phương bằng những câu hỏi trực diện, như: “Anh thấy Lee Rayeon là người như thế nào?” hay “Anh có để ý đến em không? Anh không cần trả lời, em chỉ tò mò thôi”.

Sung Ieon không giấu được sự ngạc nhiên khi Yuna Vũ công khai bày tỏ tình cảm với mình, dù quá trình tiếp xúc giữa cả hai chưa lâu. “Thành thật mà nói tôi thực sự ngạc nhiên, điều đó không nằm trong suy nghĩ của tôi. Sẽ thật tốt nếu như không gây chú ý đối với cô ấy. Tôi rất biết ơn vì sự thẳng thắn của cô ấy. Tôi cảm thấy Yuna là một người tốt. Và từ bây giờ, tôi sẽ chú ý đến cô ấy”, anh chia sẻ.

Hành động Yuna Vũ xen vào chuyện tình cảm của Lee Rayeon và Sung Ieon khiến nhiều người bất ngờ. Lee Rayeon bày tỏ sự khó hiểu, bức xúc. Cô nói: “Có vẻ như sau khi anh ấy đi ăn với tôi, cô ấy lại muốn chen vào. Và cô ấy đang muốn nhanh chóng nói điều gì đó”.

Thảo Nhi Lê, thành viên ban bình luận nhận xét Yuna Vũ là cô gái thẳng tính. Dù có mặt cả Michael Trương và Lee Rayeon, song cô nàng vẫn quyết tâm bày tỏ ý định nói chuyện riêng với Sung Ieon.

Trong khi đó, Diệu Nhi bênh vực Yuna. “Nếu như trong một bộ phim truyền thống, Yuna Vũ là nhân vật phản diện. Còn trong một chương trình hẹn hò, cô ấy làm vậy là đúng. Phải nhanh lên, không có còn nhiều ngày nữa đâu, cô ấy nên tranh thủ thời gian”, Diệu Nhi nêu quan điểm.

Cũng trong chương trình, Yuna Vũ lần đầu tiết lộ câu chuyện bản thân bị nhiều người nói xấu. Yuna kể ở trường học tại Hàn Quốc hiện tại, nhiều người biết đến cô, trong số đó có nhiều sinh viên đồng hương. Một trong số những người này đã lên mạng xã hội nói xấu, “bóc phốt” và đưa nhiều thông tin sai sự thật về cô.

“Sau đó, tôi đã lên lớp em này gặp trực tiếp và nói chuyện. Em ấy không dám nói một cái gì luôn. Em là kiểu người không đụng đến thì thôi, còn nếu đụng đến là chết với em, kiểu như thế. Em chiến đến cùng luôn”, Yuna Vũ chia sẻ.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Yuna Vũ, Michael Trương nhận xét: “Ngoại hình của Yuna và bên trong khác nhau quá. Bên ngoài thì dịu dàng, bên trong rất mạnh mẽ”.

Thậm chí, sau khi về phòng trò chuyện với Cheon Minuk, Michael Trương còn cho rằng Yuna Vũ “khá đáng sợ và dữ dằn”. Michael Trương khá thất vọng và dần đánh mất thiện cảm đã dành cho cô gái sinh năm 1998.

Ở phần bình chọn trái tim sau đó, mỗi chàng trai, cô gái được bỏ hai phiếu cho hai người mà bản thân thấy có cảm tình.

Trong khi mỗi người chơi đều nhận được ít nhất một trái tim, Yuna Vũ lại không được một ai bình chọn. Cô gái này sốc khi nhận kết quả.

“So với kỳ vọng, tôi không có bất kỳ trái tim nào. Tôi cảm thấy ở đây không có ai đáng tin cả. Tôi đã tin tưởng Michael Trương sẽ bỏ phiếu cho mình nhưng lại không được cái nào. Vì thế, tôi bị sốc”, cô nói.

Đây là lần thứ hai Yuna Vũ đối diện tình huống tương tự. Cô đang là người chơi duy nhất nhiều lần bị các chàng trai khác chối từ.

"Chương trình là Đảo thiên đường cho các người chơi. Với Yuna Vũ, đây là Đảo địa ngục", một người xem bình luận.

