Danisa bản giới hạn thành quà Trung thu được nhiều hot mom ưa chuộng

Không chỉ gây chú ý khi xuất hiện trong trend “tân nhạc thính phòng”, Danisa còn ra mắt hộp quà Trung thu độc đáo phiên bản giới hạn được nhiều hot mom lựa chọn.

Trên mạng xã hội, khi dân mạng hào hứng với những bản phối “tân nhạc thính phòng”, biến ca khúc quen thuộc trở nên sang trọng, tinh tế và giàu cảm xúc hơn, nhiều người phát hiện bánh quy bơ Danisa cũng được nhắc đến trong video hưởng ứng trend này.

Trend tân nhạc thính phòng và bánh quy bơ Danisa

Bánh Danisa liên tục được gọi tên trong xu hướng “tân nhạc thính phòng” đang thịnh hành, có lẽ vì sự tương đồng trong tinh thần sang trọng và tinh tế.

Bữa tiệc trà được điểm xuyết hương vị thơm lừng của bánh quy bơ Danisa.

Hòa nhịp cùng xu hướng thịnh hành, Danisa ra mắt bộ sưu tập Trung thu phiên bản giới hạn, khẳng định vị thế thương hiệu gắn liền sự sang trọng. Diễn viên Duy Khánh đồng hành Danisa trong bộ sưu tập mới, góp phần tôn vinh giá trị của món quà Trung thu đẳng cấp, mang ý nghĩa tri ân và trở thành điểm nhấn khác biệt trong mùa đoàn viên 2025.

Duy Khánh hóa thân thành Bá tước, thưởng thức bánh mới của Danisa.

Món quà tri ân “lọt mắt xanh” các hot mom

Trung thu 2025 phiên bản giới hạn Danisa x Andersen là sự kết hợp độc quyền cùng Bảo tàng Andersen Đan Mạch, lấy cảm hứng từ 2 câu chuyện cổ tích kinh điển nàng tiên cá và cô bé bán diêm.

Không chỉ đẹp mắt như tác phẩm nghệ thuật để lưu giữ, hộp quà giới hạn Danisa x Andersen còn được đánh giá là lựa chọn tinh tế để gửi gắm sự trân trọng, tri ân. Từ diễn viên Hạ Anh đến hot mom Công chúa tóc mây, hot mom Bùi Khánh Hà… đều tin tưởng lựa chọn bánh Danisa làm quà biếu gia đình mùa Trung thu 2025.

Diễn viên Lê Hạ Anh tặng hộp quà phiên bản giới hạn Danisa x Andersen cho mẹ như lời cảm ơn sâu sắc.

Chia sẻ lý do chọn Danisa tặng mẹ dịp Trung thu 2025 này, Hạ Anh cho biết: “Mẹ là người gần gũi nhất với tôi, luôn theo sát và chăm sóc tôi từng chút một. Vậy nên, khi thấy hộp quà của Danisa với phiên bản giới hạn cùng câu chuyện cô bé bán diêm và nàng tiên cá, tôi đã chọn ngay vì nhớ lại ngày bé mẹ thường đọc truyền cổ Andersen cho tôi nghe. Tôi muốn nói với mẹ rằng tôi yêu và biết ơn mẹ nhiều lắm, chúc mẹ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc để ở bên tôi thật lâu”.

Hộp quà phiên bản giới hạn Danisa x Andersen được thiết kế tỉ mỉ, dễ dàng “lọt mắt xanh” các hot mom.

Tương tự Hạ Anh, với hot mom Công chúa tóc mây, Danisa là biểu tượng của lòng biết ơn và sự tri ân. Cô chia sẻ: “Nhìn hộp bánh Danisa, tôi lại nhớ kỷ niệm sum vầy ấm áp bên gia đình. Đây là món quà Trung thu mới mẻ hơn mọi năm, vừa giữ trọn vẹn hương vị hoàng gia Đan Mạch, lại được khoác thêm diện mạo mới để nâng tầm giá trị tinh thần về nét văn hóa cổ điển”.

Gia đình hot mom Uyên Bi cũng lựa chọn Danisa x Andersen cho Trung thu này, cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy hạnh phúc với những khoảnh khắc gia đình quây quần, vừa ăn vừa kể chuyện xưa nay. Trong mâm bánh, mỗi chiếc bánh không chỉ có hương vị thơm ngọt mà còn có cả sự sẻ chia. Bánh Danisa trở thành cái cớ để cả nhà ngồi lại lâu hơn, nói chuyện nhiều hơn”.

Nhiều gia đình KOL lựa chọn bánh mới của Danisa.

Trong khoảnh khắc ấm áp của gia đình hot mom Uyên Bi, sự xuất hiện của hộp quà Danisa x Andersen giúp ý nghĩa đoàn viên thêm trọn vẹn.

Danisa gắn liền sự tri ân, và với lần kết hợp độc quyền cùng Bảo tàng Andersen Đan Mạch, những hộp bánh quy bơ Danisa được nâng tầm trở thành món quà ý nghĩa. Hộp quà phiên bản giới hạn Danisa x Andersen vừa thể hiện ý nghĩa của ngày lễ Trung thu, vừa kết nối giá trị nghệ thuật châu Âu kinh điển.