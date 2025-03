Dani Alves lại bị kiện

Đội bóng Mexico cho rằng Alves vi phạm các điều khoản trong hợp đồng giữa hai bên trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến 2023. Phiên điều trần sắp tới diễn ra vào ngày 25/3.

Pumas UNAM chấm dứt hợp đồng với Alves sau khi anh bị bắt giữ vào tháng 1/2023. Cựu danh thủ này bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ tại hộp đêm ở Barcelona. Kết quả, Alves bị Tòa án Barcelona kết án 4 năm 6 tháng tù.

Vào tháng 2/2023, tờ UOL của Brazil tiết lộ rằng Pumas UNAM yêu cầu Alves bồi thường 5 triệu USD do vi phạm điều khoản về hành vi không đúng mực trong hợp đồng, khi cầu thủ này bị bắt ở Tây Ban Nha.

Thông tin này bị Giám đốc Thể thao của Pumas UNAM phủ nhận. Dù vậy, báo chí Mexico đưa tin rằng vụ kiện gần đây của đội cũ Alves tại TAS chính là liên quan đến vấn đề nói trên.

Pumas UNAM là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của Alves. Tại đây, hậu vệ người Brazil ra sân 13 trận. Trước khi gia nhập CLB Mexico, Alves từng thi đấu cho nhiều đội bóng danh tiếng như Sevilla, Juventus, Paris Saint-Germain và Barcelona. Anh có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với hầu hết danh hiệu cao quý ở cấp CLB.

Việc phải ngồi tù hơn 1 năm và vướng vào cuộc chiến pháp lý khiến Alves khánh kiệt về tài chính. Tháng 2/2024, Mundo Deportivo dẫn lời luật sư của Alves cho biết tài khoản của hậu vệ người Brazil "không còn tiền". Thậm chí, thẻ tín dụng của Alves đang nợ ngân hàng gần 20.000 euro.

