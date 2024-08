Danh tính nhà đầu tư mua gần 1.300 tấn vàng trong một thập kỷ qua

Các ngân hàng trung ương lớn liên tục gom vàng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và nhu cầu giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Ngân hàng trung ương Nga và Trung Quốc là 2 nhà đầu tư mua nhiều vàng nhất một thập kỷ qua. Ảnh: Bloomberg.

Trang Visual Capitalist vừa đưa thống kê về các quốc gia tăng dự trữ vàng nhiều nhất trong nửa đầu năm nay và trong 1 thập kỷ qua (2013-2023). Thống kê dựa trên các số liệu tổng hợp được từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC).



Cụ thể, trong nửa đầu năm nay, giá vàng đã tăng gần 20% do các ngân hàng trung ương mua vào đáng kể. Cùng với đó, nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ ở Trung Quốc và sự quan tâm ngày càng tăng đối với tài sản trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị cũng là những nguyên nhân khiến giá kim quý tăng mạnh.

Hầu hết vàng trên thế giới hiện được nắm giữ bởi các ngân hàng trung ương, nơi duy trì các khoản đầu tư mang tính dự trữ này do đặc tính an toàn, thanh khoản cao mà vẫn có lợi nhuận của vàng.

Các ngân hàng trung ương hiện nắm giữ khoảng 1/5 tổng lượng vàng được khai thác trong suốt lịch sử. Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm 2024, các ngân hàng trung ương đã mua 483 tấn vàng, lập kỷ lục mới.

Thổ Nhĩ Kỳ là nước mua vàng lớn nhất trong nửa đầu năm nay, với số lượng mua tổng cộng 45 tấn. Ấn Độ đứng thứ 2, mua tổng cộng 37 tấn vàng trong 6 tháng đầu năm.

Với truyền thống là nước mua vàng hàng đầu, Trung Quốc gần đây đã có xu hướng chậm lại trong việc mua vàng, tạm dừng vào tháng 5 và tháng 6. Trước đó, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng trong 18 tháng liên tiếp.

Nếu tính trong 1 thập kỷ qua, ngân hàng trung ương của Nga và Trung Quốc là những nhà đầu tư mua vàng với tốc độ nhanh nhất do nhu cầu đa dạng hóa tài sản dự trữ khỏi đồng USD.

Trong đó, dự trữ vàng của Nga đã tăng vọt từ 1.035 tấn vào năm 2013 lên 2.333 tấn vào năm 2023, tương đương mức tăng ròng 1.298 tấn. Dự trữ của Trung Quốc cũng tăng từ 1.054 tấn lên 2.235 tấn giai đoạn này.

Ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng về lượng vàng bổ sung của ngân hàng trung ương trong một thập kỷ qua là Thổ Nhĩ Kỳ, với việc tăng dự trữ vàng từ 116 tấn vào năm 2013 lên 540 tấn vào năm ngoái.

Tiếp theo lần lượt là các quốc gia như Ba Lan, Ấn Độ, Uzbekistan, Kazakhstan, Singapore, Iraq và Thái Lan.

Xét về số lượng vàng đang dự trữ thì nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ hiện là quốc gia đứng đầu với số lượng dự trữ 8.133 tấn. Một nửa số vàng này được cất giữ tại United States Bullion Depository (Fort Knox), tức trung tâm lưu ký vàng của Mỹ.

Đức và Italy lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 với số lượng lưu trữ là 3.351 tấn và 2.452 tấn vàng.