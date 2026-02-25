Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Danh tính hai người đàn ông chiếm gần 29 ha đất công

  • Thứ tư, 25/2/2026 05:44 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả đối với hai cá nhân có hành vi lấn chiếm diện tích lớn đất công tại khu vực đầm Đông Hồ (phường Hà Tiên).

Tổng diện tích bị chiếm dụng lên đến gần 29 ha, với số tiền thu lợi bất hợp pháp phải nộp lại hơn 356 triệu đồng.

Theo các quyết định, khu vực bị lấn chiếm thuộc diện tích do UBND phường Đông Hồ (TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cũ, nay là phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) quản lý, nằm trong đồ án quy hoạch chung khai thác, sử dụng đầm Đông Hồ được phê duyệt từ năm 2001. Tuy nhiên, hai cá nhân đã tự ý chiếm dụng diện tích lớn để xây dựng công trình và nuôi trồng thủy sản trái phép.

dat cong anh 1

Một số diện tích đất tại khu vực đầm Đông Hồ bị các cá nhân chiếm dụng trái phép. Ảnh: CTV.

Tại Quyết định 587, UBND tỉnh An Giang cưỡng chế đối với ông Trần Văn Lĩnh (ngụ ấp Ngã Tư, phường Tô Châu) chiếm dụng 41.878 m2 đất tại tổ 8, khu phố V - Đông Hồ để xây dựng công trình và nuôi thủy sản.

Ông Lĩnh bị buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất, nộp lại hơn 18,3 triệu đồng thu lợi từ hành vi vi phạm.

Tại Quyết định 588, UBND tỉnh An Giang cưỡng chế đối với ông Trần Văn Út (ngụ tổ 10, khu phố V - Đông Hồ) do chiếm dụng trái phép 247.895 m2 đất. Không chỉ xây dựng công trình, ông Út còn tự ý cho thuê lại mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Cơ quan chức năng buộc ông khôi phục toàn bộ hiện trạng đất lấn chiếm, nộp lại hơn 338 triệu đồng thu lợi bất chính.

Theo các quyết định, trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận quyết định, các cá nhân vi phạm phải hoàn tất phá dỡ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu, bàn giao mặt bằng và nộp số tiền trên.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/danh-tinh-hai-nguoi-dan-ong-chiem-gan-29-ha-dat-cong-post1822779.tpo

Tiền Phong

đất công An Giang Ấp Ngã Tư Đông Hồ Trần Văn Lĩnh Hà Tiên

    Đọc tiếp

    Xoa 98 'diem nong' cho coc, xu phat qua camera hinh anh

    Xóa 98 'điểm nóng' chợ cóc, xử phạt qua camera

    08:18 29/1/2026 08:18 29/1/2026

    0

    Hà Nội đang đẩy mạnh giải tỏa các điểm chợ tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nhằm kịp mốc hoàn thành trước ngày 30/1, đồng thời duy trì giám sát thường xuyên để hạn chế tình trạng tái vi phạm.

    'Toi hau thu' cho cong trinh lan bien Mui Ne hinh anh

    'Tối hậu thư' cho công trình lấn biển Mũi Né

    21:07 26/12/2025 21:07 26/12/2025

    0

    UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ khẩn trương tháo dỡ hạng mục xây dựng cơi nới lấn chiếm kè biển trước ngày 30/12.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý