Danh tính 8 đối tượng bị bắt tạm giam trong vụ thẩm mỹ viện Mailisa

|
Bị can Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa). Ảnh: Bộ Công an.
|
Bị can Hoàng Kim Khánh (Tổng giám đốc). Ảnh: Bộ Công an.
|
Trần Đan Phượng (Kế toán trưởng). Ảnh: Bộ Công an.
|
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Trúc (Kế toán Công ty MK Skincare). Ảnh: Bộ Công an.
|
Đối tượng Vương Phượng Nghi (Giám đốc). Ảnh: Bộ Công an.
|
Đối tượng Võ Hoài Sơn (nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn). Ảnh: Bộ Công an.
|
Đối tượng Lu XueYi (nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn). Ảnh: Bộ Công an.
|
Đối tượng Đỗ Bích Thủy (đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội). Ảnh: Bộ Công an.
Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.
Sau đó, Phan Thị Mai cùng chồng câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).
