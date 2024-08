Đánh sập đường dây thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay ở Phú Yên

CSKT Công an Phú Yên, Công an TP Tuy Hòa triệt xóa đường dây vận chuyển, tiêu thụ thuốc lá điếu nhập lậu do Đặng Thành Tướng, Phan Thị Thanh Thủy cầm đầu. Ảnh: Công an cung cấp.