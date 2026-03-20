Đánh chết người vì bị chê không có tiền

Bị người cùng địa phương chê không có việc làm và không có tiền, bị cáo Đặng Đình Quảng lấy tuýp sắt mai phục, đánh người này tử vong.

Ngày 20/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Quảng (SN 1980, ở xã Chương Mỹ, Hà Nội) mức án chung thân về tội “Giết người”.

Tối 5/10/2025, ông Dương Danh Trung (SN 1977, người cùng xã với Quảng) đến quán “Hoa Quỳnh coffee”, thuộc tổ dân phố Ninh Sơn, phường Chương Mỹ, để uống nước và hát karaoke cùng nhóm bạn.

Khoảng 20 phút sau, Đặng Đình Quảng cũng đến quán uống bia, hát cùng nhóm ông Trung.

Quá trình cả nhóm ngồi hát karaoke, giữa Quảng và ông Trung xảy ra cãi nhau về việc ông Trung chê Quảng không có việc làm, không có tiền.

Bị chê bai, Quảng liền đáp “chắc gì anh đã nhiều tiền hơn tôi”. Khi vừa dứt lời, Quảng bị ông Trung tát một cái vào mặt. Bị đánh, Quảng nói “cả nhà chứng kiến, có camera quay lại anh Trung tát tôi nhé”. Sau đó, Quảng bỏ về nhà.

Do bực tức vì bị tát, Quảng nảy sinh ý định đánh trả thù ông Trung. Bị cáo lấy thanh tuýp sắt một đầu bằng và một đầu vát nhọn quay lại quán “Hoa Quỳnh”. Tại đây, Quảng đỗ xe ôtô phía sau xe tải của ông Trung “mai phục”.

Thấy ông Trung đi từ quán ra xe ôtô, Quảng xuống xe, cầm theo tuýp sắt lao về phía ông Trung tấn công khiến nạn nhân ngã xuống đường. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng, hai ngày sau ông Trung tử vong.

Bị cáo Quảng sau khi gây án, cầm tuýp sắt lên xe ôtô rời khỏi hiện trường.