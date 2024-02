Đằng sau việc Ma Dong-seok ‘dậm chân tại chỗ’

Ở Ma Dong-seok, khán giả hiếm khi thấy được một nhân vật với nội tâm phức tạp. Kể cả khi cố gắng “làm mềm” vai diễn, thứ khán giả ghi nhớ qua mỗi bộ phim vẫn là cơ bắp của anh.

Ma Dong-seok đã là một “thương hiệu”. Nhiều khán giả nhận định như vậy khi nhắc đến gương mặt thống trị dòng phim hành động tại Hàn Quốc khoảng thời gian gần đây.

Ma Dong-seok, hay Don Lee, ghi dấu tên tuổi bằng một chuỗi phim hành động nặng đô. Nhắc đến anh, người ta nhớ ngay đến những dự án ngập tràn cảnh đánh đấm. Đến mức, khán giả dường như đã quen gọi nam diễn viên bằng biệt danh “tay đấm thép”, hay “The Rock của nền điện ảnh Hàn”.

Từ một võ sĩ dấn thân vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp, Ma Dong-seok đi lên “nhờ cơ bắp và đam mê”. Thế nhưng, người hùng màn ảnh cũng vấp phải không ít tranh cãi xuyên suốt hành trình làm nghề, chỉ vì... nhận mười vai như một.

Người hâm mộ Ma Dong-seok không mong gì hơn ngoài những cảnh hành "động tay động chân" của nam diễn viên. Anh không ngại diễn, họ cũng chẳng ngại bỏ tiền ra rạp.

Song, cũng không ít ý kiến cho rằng việc Dong-seok bê nguyên hình tượng từ phim này qua phim khác khiến người xem thấy nản. Thứ họ cần, là chứng kiến một màn lột xác sau khi anh tự gói mình trong vùng an toàn suốt từng ấy năm.

An toàn hay không thể biến hóa?

Cuộc tranh luận về việc đúng sai có lẽ sẽ là vô nghĩa. Bởi hơn ai hết, bản thân Ma Dong-seok biết rất rõ mình đang đi con đường nào, hướng tới hình ảnh ra sao. Lựa chọn của anh không phải ngày một ngày hai, mà là cả một hành trình dài cố gắng “đóng băng hình tượng”.

Thế nên, câu hỏi cần đặt ra là: “Ma Dong-seok đã ‘đóng băng hình tượng’ hiệu quả?” và “Chuyện gì xảy ra nếu anh quyết định ‘phá băng’?”.

Ma Dong-seok dần trở thành gương mặt thương hiệu ở dòng phim hành động.

Lời hồi đáp cho câu hỏi đầu tiên có lẽ đã quá rõ ràng. Nhìn vào những thành tựu phòng vé cũng như thành tựu phê bình mà tài tử 53 tuổi đạt được là đủ hiểu. Tham gia trên dưới 60 tác phẩm điện ảnh cùng hàng chục series truyền hình, nam diễn viên tới nay đã rinh về không ít giải thưởng và đề cử, gần đây nhất là đề cử Nam chính xuất sắc tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang với vai diễn Ma Seok Do (trong The Roundup).

Sau khi nổi tiếng toàn cầu nhờ Chuyến tàu sinh tử (2016), sự nghiệp của Ma Dong-seok rõ ràng đã bước sang trang mới. Anh trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu tại phòng vé xứ kim chi, liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn. Đó cũng là bước đệm để cái tên Ma Dong-seok vươn đến kinh đô Hollywood.

Trở lại với bộ phim của đạo diễn Yeon Sang-ho, nam diễn viên hóa thân Sang Hwa - một người chồng với dáng vẻ cục mịch, gương mặt bặm trợn nhưng thực chất hết lòng yêu vợ, bằng mọi giá bảo vệ cô trước lũ xác sống đang không ngừng nhân lên. Một nhân vật với tính cách anh hùng dĩ nhiên sẽ dễ tạo thiện cảm. Nhưng cũng từ đây, hình tượng một người đàn ông lực lưỡng, bề ngoài có vẻ thô lỗ, đáng sợ song bên trong ấm áp đã in sâu vào tiềm thức khán giả.

Người ta đặt ra câu hỏi với gương mặt, vóc dáng như vậy, liệu Ma Dong-seok có dám đánh liều thử nghiệm một kiểu vai diễn khác hay không?

Nam diễn viên đã nhanh chóng có câu trả lời bằng một loạt vai diễn sau đó, từ Ma Seok Do trong The Outlaws/The Roundup, Mark trong Champion, Jang Dong-soo trong The Gangster, The Cop, The Devil cho tới Kang Bong-rae của Ashfall, Gilgamesh của Eternals hay mới đây nhất là Nam-san của Badland Hunters...

Train to Busan đưa nam diễn viên đến gần với khán giả.

“Tài năng nở muộn” của điện ảnh Hàn Quốc vẫn được khai thác trên màn ảnh như một phản anh hùng với tính cách cộc cằn, thô bạo nhưng luôn đứng về phía lẽ phải. Một số lần hiếm hoi anh chịu đổi mới vai diễn là Jang-su trong The Soul-Mate hay Geo-seok của Start-Up, song không mấy khác biệt, có chăng chỉ là bớt đi đánh đấm, nhiều thêm chút hài hước chọc cười.

Ở Ma Dong-seok, người xem vẫn chưa thấy được một nhân vật với xúc cảm nội tâm phức tạp. Kể cả khi cố gắng “làm mềm” vai diễn, thứ khán giả ghi nhớ qua mỗi phim hầu như vẫn là cơ bắp quá khổ của anh.

“Chết vai” chưa hẳn là xấu

Chiều cao ấn tượng và khối lượng xấp xỉ 100kg giúp Ma Dong-seok luôn nổi bật khi xuất hiện trong mỗi khung hình. Cũng chính bởi vậy, việc anh được giao cho những vai “thích sử dụng tay chân hơn đầu óc”cũng không lấy làm lạ.

Bỏ qua câu chuyện “diễn mười vai như một”, một điều khó phủ nhận ở nam diễn viên là việc cố gắng làm trọn trịa nhất vai diễn của mình, bất kể không có nhiều biến hóa. Những bộ phim Ma Dong-seok tham gia luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ ở nhiều cảnh hành động, đánh đấm. Xuất phát điểm là huấn luyện viên võ thuật, tài tử luôn biết cách khiến khán giả xuýt xoa trước những đòn thế mạnh mẽ và quyết liệt, thường xuyên “one hit, one kill”.

Từ The Outlaws cho tới The Roundup, anh hầu như không gặp nhiều khó khăn khi thể hiện nhân vật với đời sống nội tâm đơn giản. Song, đằng sau những pha hành động bạo lực còn là sự duyên dáng hiếm thấy ở một diễn viên với gương mặt lạnh như tiền cùng khối cơ bắp đồ sộ. Anh có thể khiến người xem bật cười khoái chí, dù chỉ qua một vài lời thoại hay biểu cảm rất nhỏ. Thế nên, nhân vật của Ma Dong-seok dù không mới mẻ vẫn khiến khán giả thích thú.

Đó cũng là điều giúp ngôi sao hành động giữ vững vị thế tại phòng vé những năm nay. Người ta ra rạp không phải để chứng kiến Ma Dong-seok thay đổi ra sao, mà vì tò mò lần này anh xử lý vai diễn “bê nguyên từ phim này sang phim khác” thế nào.

Ma Dong-seok dù "chết vai" vẫn được nhiều khán giả yêu quý.

Gần đây nhất, với Badland Hunters, nam diễn viên hóa thân thợ săn Nam San trên hành trình giải cứu một cô bé khỏi tay bác sĩ điên. Phim lấy chủ đề phản địa đàng, với bối cảnh thành phố Seoul trở nên đổ nát, hỗn loạn hậu tận thế.

Tác phẩm của Heo Myeong-haeng dựa trên motif quen thuộc, nội dung không mới mẻ, diễn biến cũng dễ đoán. Thế nhưng, phim được “cứu” nhờ màn trình diễn nổi bật của nam diễn viên. Anh mang đến hàng loạt cảnh hành động đầy nội lực, cực “ngầu” ở độ tuổi ngoài 50.

Dù đôi lúc bị thần thánh hóa quá mức, song khó phủ nhận nhân vật của Ma Dong-seok là linh hồn của tác phẩm. Anh nhận về nhiều lời tán dương từ các cây bút quốc tế. Nói vậy để thấy với trường hợp của Ma Dong-seok, “chết vai” chưa hẳn đã là điều gì tồi tệ.