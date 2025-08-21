Đảng Cộng sản Thụy Sĩ kêu gọi chia sẻ khó khăn với Cuba

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ Massimiliano Ay bày tỏ chia sẻ về những khó khăn mà Cuba đang gặp phải do các lệnh cấm vận kéo dài, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của chủ nghĩa cộng sản.

Đường phố chìm trong bóng tối do mất điện tại La Habana, Cuba. Ảnh: THX/TTXVN

Đại sứ quán Cuba tại Thụy Sĩ và Liechtenstein mới đây đã phối hợp với Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, Hiệp hội Thụy Sĩ-Cuba tại Ticino, cùng Viện Lịch sử và Triết học Italy - Thụy Sĩ (ISPEC) tổ chức sự kiện kêu gọi ủng hộ Cuba tại thành phố Locarno.

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, phát biểu tại sự kiện, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ Massimiliano Ay bày tỏ chia sẻ về những khó khăn mà Cuba đang gặp phải do các lệnh cấm vận kéo dài, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của chủ nghĩa cộng sản.

Theo ông, các bên cần lên tiếng và có hành động cụ thể để giúp đỡ Cuba cũng như huy động các lực lượng cùng tham gia giúp đỡ quốc đảo vùng Caribe này.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng nên tổ chức các sự kiện để thông báo về những tiến bộ mà Cuba đã đạt được dù trong hoàn cảnh khó khăn kinh tế rất lớn.

Sau lễ quyên góp ủng hộ Cuba, phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ đã trực tiếp liên hệ với Tổng Bí thư Massimiliano Ay để thông tin về hoạt động quyên góp của Việt Nam, do Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phát động, nhằm ủng hộ nhân dân Cuba đang gặp khó khăn và triển khai các hoạt động trong "Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba" kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960-2/12/2025).

Tổng Bí thư Massimiliano Ay bày tỏ cảm kích trước tình đoàn kết và nghĩa tình sâu sắc giữa hai dân tộc Việt Nam-Cuba. Ông khẳng định Cuba không đơn độc và là tấm gương sáng về tinh thần xã hội chủ nghĩa.