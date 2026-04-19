Đang cắt trộm cáp điện đêm, đối tượng bị tóm gọn

  Chủ nhật, 19/4/2026 09:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 18/4, Công an Thái Nguyên cho biết, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an phường Bách Quang đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện.

Theo thông tin, trước đó trong quá trình tuần tra phòng, chống tội phạm theo kế hoạch, Tổ công tác của Công an phường Bách Quang đã phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại khu vực tổ dân phố Khu Yên.

Qua kiểm tra, Tổ công tác xác định đối tượng là N. H. L. (sinh năm 1988, thường trú tại phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên). Tại thời điểm bị phát hiện, N. H. L. đang thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp điện.

Công an phường lấy lời khai đối tượng, củng cố hồ sơ giải quyết vụ việc.

Ngay tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ các tang vật liên quan đến hành vi phạm pháp của đối tượng, bao gồm: 1 kìm bằng kim loại; 1 cưa sắt và 1 dao cắt giấy (dùng để cắt vỏ và lõi cáp); 1 ba lô cũ đã qua sử dụng và khoảng 8 mét dây cáp điện mà đối tượng vừa cắt hạ.

Thông tin từ cơ quan chức năng, Công an phường Bách Quang đang tích cực lấy lời khai, củng cố hồ sơ và xác minh làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc Công an phường Bách Quang phát hiện đối tượng trộm cắp tài sản nằm trong chuỗi hoạt động cao điểm ra quân tuần tra, nhằm răn đe và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản công cộng và hạ tầng điện lưới vào ban đêm.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các dấu hiệu khả nghi về an ninh trật tự trên địa bàn.

Cao Thắng/VOV.VN

