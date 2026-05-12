Dàn sao tỏa sáng trong sự kiện khai trương Boss Hanoi Centre

|
Ngày 8/5, Boss chính thức ra mắt không gian mua sắm mới tại Hanoi Centre - cửa hàng lớn nhất Việt Nam với dòng sản phẩm dành cho cả nam và nữ. Từ trải nghiệm mua sắm chỉn chu đến không khí “cháy” hết mình trong đêm tiệc, dàn khách mời đã cùng nhau tạo nên sự kiện đáng nhớ và góp phần viết tiếp chương mới cho thương hiệu đến từ Đức.
|
Thoát khỏi bộ suit dáng ôm quen thuộc, Isaac mang đến cách tiếp cận thoải mái hơn về Âu phục đương đại của thương hiệu Đức. Nam ca sĩ diện bộ suit màu beige phom rộng, kết hợp cùng sơ mi hồng mở cúc sâu. Chất liệu mỏng nhẹ giúp tổng thể trở nên thoải mái hơn, đặc biệt phù hợp buổi tiệc tối mùa hè, nơi sự chỉn chu vẫn song hành cảm giác nhẹ nhàng.
|
Song Luân lựa chọn công thức dễ ứng dụng mà vẫn có điểm nhấn. Sơ mi kẻ sọc xanh nhạt phối cùng quần tây ống xếp ly cạp cao giúp tổng thể gọn gàng hơn. Chi tiết áo dệt kim vắt ngang vai và kính gọng kim loại mỏng tạo nên tinh thần preppy nhẹ nhàng, đúng chất quý ông hiện đại.
|
Thiên Minh xuất hiện với bộ âu phục tông màu tối với đường cắt sắc sảo tôn lên cá tính của người mặc. Bộ suit có phần vai được xử lý rõ nét, ve áo sắc gọn cùng chi tiết thắt lưng bản lớn tạo cảm giác mạnh mẽ hơn so với tuxedo truyền thống. Khi kết hợp sơ mi tối giản, tổng thể trở nên trẻ trung và có phần phá cách.
|
Bình An cân bằng chiếc áo khoác blazer màu hồng vỏ đỗ bằng sơ mi trắng mở cúc tự nhiên và quần tây cùng tông. Trong khi đó, Phương Nga giữ bảng màu trung tính nhưng tạo điểm nhấn bằng chất liệu. Áo len cổ lọ không tay màu beige ánh kim nhẹ giúp tổng thể trở nên nổi bật hơn dưới ánh đèn tại không gian sự kiện afterparty.
|
Mad Kingkong mang đến hình ảnh “tay chơi” clubbing với áo khoác tối giản ôm dáng, sơ mi mở nhẹ phần cổ và phụ kiện khăn túi. Chi tiết nhỏ nhưng đủ để tạo nên cảm giác chỉn chu, đúng tinh thần Boss.
|
Trịnh Thu Hường chọn phong cách “lady Boss” với áo khoác tweed họa tiết kẻ trên nền trắng kem, kết hợp cùng quần da đen. Phom áo chiết eo cùng hàng khuy đôi giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa sắc sảo, phù hợp hình ảnh quý cô hiện đại.
|
Đảm nhận phần trình diễn chính tại afterparty, Tăng Duy Tân lựa chọn set đồ “smart-casual” để dễ dàng di chuyển và tương tác. Nam ca sĩ liên tục khuấy động sân khấu, đưa bầu không khí lên cao trào khi khách mời cùng hòa vào âm nhạc.
|
Âm nhạc, thời trang và những cuộc vui luôn là một phần không thể thiếu trong tinh thần của Boss. Sự kiện khai trương cửa hàng Boss Hanoi Centre khép lại bằng khoảnh khắc sôi động, đúng với tinh thần ấy. Tại Việt Nam, thương hiệu Boss được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Boss Hanoi Centre
Địa chỉ: Tầng 1, Lô L1-A26, TTTM Hanoi Centre, số 175 phố Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa
Giờ mở cửa: 9h30-21h30 (thứ hai - thứ sáu); 9h30-22h (thứ bảy và chủ nhật)
Điện thoại: 02433635018 | Email: boss.hnc@tamsonfashion.com
Boss Lotte Mall West Lake Hanoi
Địa chỉ: Tầng 1, Lô 122, Lotte Mall West Lake Hanoi, số 272 Võ Chí Công, phường Tây Hồ
Giờ mở cửa: 9h30-22h
Điện thoại: 02432015138 | Email: boss.lottemallhn@tamsonfashion.com
Boss Tràng Tiền
Địa chỉ: 46 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm
Giờ mở cửa: 9h30-22h
Điện thoại: 02439378131 | Email: hugoboss.hn@tamsonfashion.com
Boss Saigon Centre
Địa chỉ: Tầng 1, L1-07, Saigon Centre, số 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn
Giờ mở cửa: 9h30-21h30 (thứ hai - thứ sáu); 9h30-22h (thứ bảy và chủ nhật)
Điện thoại: 02839151737 | Email: hugoboss.sgc@tamsonfashion.com