Dàn sao thành cầu thủ tự do vào hè 2027

Harry Maguire (Manchester United): Trung vệ người Anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè tới nếu không được MU gia hạn. Maguire vẫn được sử dụng thường xuyên trong mùa này, với 8 lần ra sân tại Premier League và 2 trận ở Champions League.