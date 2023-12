Dàn sao Premier League chi bộn tiền đối phó băng nhóm trộm cướp

Các ngôi sao Premier League chi trả từ hàng trăm tới nghìn bảng để đảm bảo an toàn cho nơi ở của gia đình, khi các băng trộm ngày càng lộng hành.

De Bruyne là cầu thủ mới nhất bị trộm đột nhập nhà.

Theo Daily Mail, nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở Anh bắt đầu thực hiện các loại biện pháp an ninh để tránh sự cố không mong muốn, đặc biệt họ lo sợ phải đụng độ các băng nhóm tội phạm có tổ chức thường xuyên đột nhập nhà cầu thủ.

The Sun cho hay nhiều cầu thủ đầu tư một số tiền lớn gia cố phòng an toàn có đường dây an ninh và chuông báo khẩn cấp tại nhà. Các biện pháp khác như thuê cựu sĩ quan SAS (lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Anh - PV), người giữ nhà và chó bảo vệ được huấn luyện bài bản cũng được tính đến.

Các băng nhóm tội phạm, từ những nơi như Albania, đến nước Anh ngày càng nhiều. Chúng nhắm vào nhà của những cá nhân giàu có, đặc biệt là giới cầu thủ, với khối tài sản khổng lồ.

Mục đích của các băng nhóm này là cố gắng lấy trộm những chiếc đồng hồ và đồ trang sức cao cấp. Lý do là chúng có thể đeo trên người và dễ dàng tẩu thoát khi đi qua khu vực an ninh sân bay.

Các cầu thủ được khuyến cáo không nên đăng tải trên mạng xã hội những bức ảnh đi nghỉ mát hay dự sự kiện cho đến khi trở về nhà. Họ cũng cần tránh tới các cửa hàng trang sức mà hãy mời thợ kim hoàn đến nhà.

Cancelo từng bị thương khi đối đầu với 4 tên trộm.

Tuần trước, tiền vệ Kevin De Bruyne trở thành cầu thủ mới nhất bị bọn trộm đột nhập vào nhà trong lúc anh hội quân cùng Man City ở Saudi Arabia. Thậm chí Raheem Sterling phải bỏ dở trận đấu của tuyển Anh để bay về nhà trong thời gian diễn ra World Cup 2022 khi vợ con anh bị đe dọa tính mạng.

Tháng 12/ 2021, Joao Cancelo chịu vết đau ở vùng mặt khi 4 tên trộm đột nhập vào căn hộ của anh và lấy đi nhiều tài sản giá trị. Khi đó, tuyển thủ Bồ Đào Nha đang ở cùng vợ Daniela và con gái nhỏ Alicia.

Jesse Lingard, Victor Lindelof, Paul Pogba hay Mason Mount cũng từng là mục tiêu của các nhóm trộm cướp.