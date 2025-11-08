Đan Mạch cho rằng trẻ em và thanh thiếu niên bị gián đoạn giấc ngủ, mất đi sự bình yên và khả năng tập trung, đồng thời chịu áp lực ngày càng tăng từ các mối quan hệ trên không gian mạng.

Đan Mạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh: Pixabay.

Ngày 7/11, Chính phủ Đan Mạch thông báo nước này sẽ ban hành quy định cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội.

Trong một tuyên bố, Bộ Số hóa Đan Mạch cho biết độ tuổi tối thiểu được phép sử dụng "một số" mạng xã hội là 15 tuổi. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu danh sách các nền tảng thuộc diện điều chỉnh và cũng không đề cập cơ chế thực thi cụ thể.

Theo Bộ Số hóa Đan Mạch, nước này là một trong những quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) áp dụng giới hạn độ tuổi của người dùng mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trong môi trường kỹ thuật số.

Bộ cho biết: "Trẻ em và thanh thiếu niên bị gián đoạn giấc ngủ, mất đi sự bình yên và khả năng tập trung, đồng thời chịu áp lực ngày càng tăng từ các mối quan hệ trên không gian mạng".

Bộ trưởng Bộ Số hóa, bà Caroline Stage, khẳng định, thông qua quy định này, Chính phủ Đan Mạch "đã vạch ra ranh giới và thiết lập hướng đi rõ ràng."

Đan Mạch đang dẫn đầu châu Âu trong việc giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội trên toàn quốc và đóng góp vào nỗ lực chung nhằm tăng cường phúc lợi kỹ thuật số cho trẻ em cũng như thanh thiếu niên.

Biện pháp này được đánh giá là một trong những động thái mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của một chính phủ châu Âu nhằm ứng phó với những lo ngại về việc trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội - vấn đề đang thu hút sự quan tâm trên toàn cầu trong bối cảnh đời sống trực tuyến ngày càng phổ biến.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Quốc hội Australia đã thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Các nền tảng như TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X và Instagram có thể bị phạt tới 50 triệu AUD (tương đương 33 triệu USD ) nếu không ngăn chặn được việc trẻ dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản.